Köpte snabb elsparkcykel till sin tioårige son – Pappa åtalas för tillåtelse av olovlig körning

En pappa i Stenungsund åtalas efter att ha låtit sin tioårige son köra en elsparkcykel som enligt åklagaren är att betrakta som en moped. Pojken uppgav själv för polisen att han hade kört elsparkcykeln i 54 kilometer i timmen och åklagaren yrkar på nära 12 000 kronor i dagsböter av vårdnadshavare.

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Händelsen inträffade i början av september.

Polisen hade fått uppgifter om elsparkcyklar som kördes mycket fort och vårdslöst i ett bostadsområde och nära en skola i Stenungsund.

När patrullen kom till platsen fick poliserna syn på en ung pojke som lämnade området på en elsparkcykel i vad polisen beskriver som hög hastighet. Patrullen följde efter och pojken stannade självmant när han märkte polisbilen.

Tioåringen: Hade kört i 54 km/h

Det visade sig vara en tioårig pojke. Enligt förundersökningen berättade han för polisen att han visste att elsparkcykeln kunde köras snabbare än vad som är tillåtet för en vanlig elsparkcykel.

Han uppgav också att det var hans pappa som hade köpt den åt honom och att pappan kände till hastigheten. Pojken berättade att han själv hade kört elsparkcykeln i 54 kilometer i timmen.

En polis provkörde elsparkcykeln och displayen visade då 40 kilometer i timmen.

Pappan hade köpt elsparkcykeln

Polisen åkte därefter hem till pojkens pappa. Han bekräftade att det var han som hade köpt elsparkcykeln.

Enligt polisens PM berättade pappan att elsparkcykeln hade tre olika lägen. Det första gav en hastighet på omkring 20 kilometer i timmen medan den kunde köras betydligt snabbare i de två andra.

När bakhjulet lyftes från marken och elsparkcykeln kördes på full gas visade dess egen hastighetsmätare 49 kilometer i timmen. Pappan uppgav också att han trodde att motoreffekten var 1 000 watt. Polisen noterade att märkningen där effekten skulle framgå var borttagen.

Polisen gjorde egen hastighetsmätning

För att kontrollera elsparkcykelns faktiska hastighet genomförde polisen senare samma kväll en mätning med laser på en plan cykelbana vid Hallernaleden.

En polis körde elsparkcykeln medan en kollega genomförde två separata lasermätningar. Den första visade 34 kilometer i timmen och den andra 35 kilometer i timmen.

Det är den mätningen som åklagaren nu använder som bevisning för att elsparkcykeln ska betraktas som en moped och därmed är körkortspliktig.

Pappan åtalas

Eftersom den tioårige pojken inte hade rätt att köra fordonet åtalas pappan för tillåtande av olovlig körning.

Pappan har erkänt brott. I polisförhöret uppgav han samtidigt att han inte kände till elsparkcykelns högre hastighet när han köpte den. På frågan om han visste att den gick för fort svarade han att han gjorde det nu, men inte vid köpet. Han uppgav också att han själv hade provkört den och då kört i 20 kilometer i timmen.

Åklagarens förslag till påföljd är 30 dagsböter à 390 kronor, totalt 11 700 kronor.