Åtalas efter misstänkt rattfylleri med moped

En man åtalas för rattfylleri efter att ha stoppats på moped i Henån förra veckan. Alkoholkoncentrationen uppmättes till 0,41 milligram per liter utandningsluft – motsvarande cirka 0,82 promille i blodet.

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NYHETERsto har tidigare berättat om händelsen där poliser på fordonsutbildning reagerat på en moped med en manlig förare och kallade på kollegor i tjänst.

Föraren kontrollerades och misstanke om rattfylleri uppstod. Nu har åtal väckts vid Uddevalla tingsrätt.

Motsvarande cirka 0,82 promille

Enligt åtalet hade mannen kört moped efter att ha druckit alkohol. Alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppmättes under eller efter färden till 0,41 milligram per liter. Det motsvarar cirka 0,82 promille alkohol i blodet.

Åklagaren anser att mannen begått gärningen med uppsåt och åtalar honom för rattfylleri.

Som bevisning åberopas bland annat polisens anmälan, analysresultatet från alkoholkontrollen och mannens egna uppgifter under förundersökningen.

Åtal fem dagar efter händelsen

Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål. Åklagarens påföljdsförslag är 70 dagsböter à 50 kronor, sammanlagt 3 500 kronor.