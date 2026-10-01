Efter domen: Lotsar lägger ner arbetet i protest – Fartyg drabbas

Domen efter den uppmärksammade dödsolyckan i Hakefjorden har fått omedelbara konsekvenser för sjöfarten på västkusten. Lotsar inom lotsområde Marstrand har på torsdagen lagt ner arbetet och omkring tio fartyg uppges vara drabbade.

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Göteborgs-Posten var först med att rapportera om situationen på torsdagsmorgonen.

Bakgrunden är onsdagens dom där både befälhavaren på lastfartyget Misje Verde och Sjöfartsverkets lots dömdes efter olyckan utanför Tjörn den 28 juli. Två personer omkom och två skadades allvarligt.

Berör även STO-området

Lotsområde Marstrand omfattar en stor del av Bohuskusten. I området ingår bland annat farleder och hamnar vid Stenungsund och Wallhamn på Tjörn.

Det innebär att situationen även kan påverka fartygstrafiken till och från STO-området om lotsningarna inte kan genomföras som planerat.

Anser sig inte kunna genomföra lotsningar

Ett antal enskilda lotsar vid lotsstationen i Marstrand har meddelat att de i nuläget inte anser sig vara i skick att genomföra lotsningar.

Det ska inte röra sig om någon åtgärd som initierats av vare sig Sjöfartsverket som arbetsgivare eller facket, utan om en reaktion från enskilda medarbetare efter tingsrättens dom.

Sjöfartsverket hade redan inför avgörandet uppmärksammat en oro bland lotsarna kring domen och vilka konsekvenser den skulle kunna få för lotsarnas ansvar och yrkesutövning.

Fartyg väntar på lots

På torsdagsförmiddagen uppgavs knappt tio fartyg vara drabbade. Fartygen väntar på att kunna lotsas in till eller ut från hamnar.

Hur länge situationen kommer att pågå är i nuläget oklart.

Störningarna kan få konsekvenser för såväl sjöfarten som företag som är beroende av att gods kan transporteras till och från hamnarna.

Reaktion efter uppmärksammad dom

På onsdagen dömde Göteborgs tingsrätt både befälhavaren och lotsen efter kollisionen mellan Misje Verde och en fritidsbåt i Hakefjorden.

Båda dömdes för två fall av vållande till annans död, två fall av vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik.

Befälhavaren dömdes till villkorlig dom. Lotsen dömdes till villkorlig dom och 80 dagsböter på sammanlagt 51 200 kronor.

En central del i tingsrättens bedömning var bristerna i utkiken ombord på Misje Verde och ansvarsfördelningen mellan befälhavaren och lotsen.