Lotsningarna igång igen efter stoppet – ett tiotal fartyg påverkades

Lotsningarna i Marstrands lotsområde är åter igång efter torsdagens stopp. Verksamheten pausades under dagen sedan domen efter dödsolyckan utanför Tjörn utlöst en akut stressreaktion i arbetsgruppen.

Text: Mikael Berglund Dela

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Lotsningarna återupptogs strax efter klockan 16 på torsdagen, något P4 Göteborg var först att rapportera om.

Sjöfartsverket har därefter bekräftat att verksamheten är igång igen.

Ett tiotal fartyg påverkades

Stoppet inleddes på torsdagen och omkring tio fartyg uppgavs ha påverkats. Fartyg som behövde lots för att gå in till eller lämna hamnar fick vänta.

Lotsområde Marstrand omfattar en stor del av Bohuskusten och där ingår bland annat Stenungsund och Wallhamn på Tjörn.

Stoppet hade därmed potential att påverka även fartygstrafiken till och från hamnar och industrier i STO-området.

Akut stressreaktion efter domen

Bakgrunden till stoppet var onsdagens dom efter dödsolyckan med lastfartyget Misje Verde i Hakefjorden.

Under onsdagen hölls ett möte mellan arbetsgivaren, lotsar, HR och företagshälsovården för att hantera en akut stressreaktion i arbetsgruppen efter att en kollega dömts.

På torsdagen fortsatte arbetet med att bedöma situationen och vilka medarbetare som eventuellt behövde sjukskrivas.

Sjöfartsverket beslutade som arbetsgivare att tillfälligt pausa lotsningarna efter inrådan från företagshälsovården.

Det handlade alltså inte om någon protestaktion eller arbetsvägran från lotsarnas sida.

Lotsningarna återupptogs under eftermiddagen

Strax efter klockan 16 kom beskedet att lotsverksamheten i Marstrandsområdet hade kommit igång igen.

Därmed blev stoppet betydligt kortare än vad som befarades under torsdagsförmiddagen.

Bakgrunden till situationen är Göteborgs tingsrätts dom efter olyckan i Hakefjorden den 28 juli. Både befälhavaren på Misje Verde och Sjöfartsverkets lots dömdes för två fall av vållande till annans död, två fall av vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik.

Befälhavaren dömdes till villkorlig dom. Lotsen dömdes till villkorlig dom och dagsböter.

Två personer omkom och två skadades allvarligt i olyckan.