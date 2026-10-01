Ovanlig lungmanet upptäckt längs Bohuskusten

En ovanligare besökare har dykt upp i vattnen kring Tjörn och Orust. Lungmaneter har observerats både i Skärhamn och utanför Käringön – samtidigt som flera observationer rapporterats från andra delar av Bohuslän.

Text: Mikael Berglund Dela

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Informationscentralen för Västerhavet uppmärksammade under torsdagen en observation av lungmanet i Skärhamn. Nu finns även uppgifter om att maneterna är synliga i vattnet utanför Käringön på Orust.

Lungmaneten, Rhizostoma pulmo, är en sydlig art som är betydligt vanligare längre söderut. Den kan emellanåt föras upp till svenska västkusten med havsströmmarna och observeras framför allt under sensommaren och hösten.

Flera observationer i Bohuslän

Det är inte bara i STO-området som lungmaneten har visat sig.

Enligt Informationscentralen för Västerhavet hade sex observationer av lungmanet gjorts på olika platser i Bohuslän under de senaste tre dagarna.

Fynden i Skärhamn och utanför Käringön visar att den ovanliga gästen nu finns på flera håll i våra lokala vatten.

Kan bli riktigt stor

Lungmaneten är en betydligt kraftigare manet än många av de arter vi vanligtvis ser längs västkusten.

Den mäter vanligtvis omkring 50 centimeter i diameter, men kan bli betydligt större. Arten känns bland annat igen på sin stora, kraftiga klocka och den blåaktiga kanten.

Lungmaneten har brännande nässelceller, men dessa är i regel svaga och betraktas inte som farliga för människor. Precis som med andra nässeldjur bör man ändå undvika att ta i dem.

Förra året kom kompassmaneten

Förra året var det i stället kompassmaneten som uppmärksammades efter att den dök upp i västkustens vatten i större omfattning och dessutom relativt tidigt under sommaren.

I år kan det vara lungmaneten som blir höstens mer ovanliga besökare.

Den som ser en lungmanet eller andra ovanliga arter i havet kan rapportera observationen till Informationscentralen för Västerhavet.