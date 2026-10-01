Två älgolyckor i STO på mindre än 12 timmar

Två trafikolyckor med älg har inträffat i STO-området sedan onsdagskvällen. På Orust kolliderade en mindre skåpbil med en älg och på Tjörn blev det en lättare sammanstötning mellan en personbil och en älg.
Skåpbil kolliderade med älg på Orust
Den första olyckan inträffade vid 20-tiden på onsdagskvällen på länsväg 774 på Orust, norr om hållplats Skogen.
En mindre skåpbil kolliderade med en älg. Fordonet fick plåtskador, men det finns inga uppgifter om personskador.
Älgen sprang vidare efter kollisionen och eftersöksjägare kallades ut för att söka efter djuret.
Lättare sammanstötning på Tjörn
Nästa olycka inträffade vid 06.30-tiden på torsdagsmorgonen på länsväg 169 vid Vallhamn på Tjörn.
En personbil fick en lättare kontakt med en älg. Några större skador på bilen uppstod inte, men hår från älgen satt kvar på fordonet efter sammanstötningen.
Även den älgen sprang vidare från platsen och eftersöksjägare ringdes ut.
Hösten – Då det går ”vilt” till vid vägen
Vi är nu inne i den period på hösten då antalet viltolyckor brukar öka och djuren är mer aktiva. Mörka morgnar och kvällar gör dessutom djuren svårare att upptäcka längs vägarna.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/01/tva-algolyckor-i-sto-pa-mindre-an-12-timmar/