Värmerekord på Måseskär – Varmaste oktoberdagen sedan mätningarna 1961

Oktober har fått en ovanligt varm start. På Måseskär utanför Orust steg temperaturen under torsdagen till 17,9 grader – den högsta oktobertemperaturen som uppmätts där sedan 1961.

Text: Mikael Berglund Dela

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Det tidigare oktoberrekordet på Måseskär var 17,6 grader och hade stått sig sedan 1961.

Nu har det alltså slagits med tre tiondelar.

Värmen drog in över Västsverige

Det är inte bara ute vid Orust som oktobervärmen har slagit rekord.

I Vänersborg steg temperaturen under eftermiddagen till 21,4 grader. Därmed slogs även stationens tidigare oktoberrekord på 21,3 grader från 2018.

Enligt SMHI var det tidigare Vänersborgsrekordet från den 14 oktober 2018, då stora delar av landet upplevde ovanligt varmt brittsommarväder.

På Måseskär krävdes däremot en betydligt längre tillbakablick för att hitta motsvarande temperaturer.

Rekord efter 65 år

Måseskär ligger längst ut i havsbandet väster om Orust och exponeras tydligt för havets temperaturutjämnande effekt. Att temperaturen når nästan 18 grader i oktober är därför anmärkningsvärt.

Det tidigare rekordet hade överlevt 64 oktobermånader innan torsdagens 17,9 grader noterades.

SMHI:s mätstation på Måseskär ligger 15 meter över havet.

Även om rekord har slagits lokalt på torsdagen är det långt kvar till det svenska värmerekordet för oktober. Det ligger på 24,5 grader och uppmättes i Oskarshamn den 9 oktober 1995.

Men lokalt på Måseskär går den 1 oktober 2026 till väderhistorien – med den högsta oktobertemperaturen sedan 1961.