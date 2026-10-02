Beväpnade sig med knivar på skola efter rykten – Två ungdomar döms

Två ungdomar beväpnade sig med varsin kniv på en skola i Stenungsund efter rykten på sociala medier om en möjlig sammandrabbning mellan elever från olika skolor. Nu döms båda för grovt brott mot knivlagen.

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Händelsen inträffade i slutet av mars.

Av den nu meddelade domen framgår att ungdomarna hade tagit varsin bladkniv från slöjden och burit dem i sina fickor inne på skolan. Enligt deras egna uppgifter var syftet att kunna försvara en vän om det skulle uppstå en sammandrabbning mellan elever från olika skolor.

Här i slöjdsalen förvarades knivarna. Bild: Polisen/FUP. Den gul-svarta mattkniven är av samma modell som knivar som finns i skolans slöjdsal. Bild: Polisen/FUP. För den röd-grå kniven är det oklart om den tillhör skolan. Bild: Polisen/FUP. ‹ 1 av 3 ›

Bakgrunden var rykten som hade spridits via sociala medier.

Gömde knivarna bakom skolan

Ungdomarna berättade i tingsrätten att de inte ville använda knivarna och att de kände ångest över att bära dem.

Efter någon eller ett par timmar valde de att gömma knivarna i terrängen bakom skolan.

Här, i ett skogsparti i närheten av skolan, ska de två mattknivarna ha gömts under löv. Bild: Polisen/FUP.

När skolpersonal senare frågade om knivarna berättade ungdomarna i huvudsak vad som hade hänt. En av dem visade också var knivarna hade gömts.

Bedöms som grovt brott

Åklagaren ansåg att knivinnehavet skulle bedömas som grovt eftersom ungdomarna hade burit knivarna lättillgängligt på sig i försvarssyfte, under skoltid och med anledning av en konflikt mellan elever.

Uddevalla tingsrätt delar den bedömningen.

Den ena ungdomen förnekade brott och ansåg i andra hand att gärningen inte skulle bedömas som grov. Den andra erkände brott mot knivlagen, men ansåg att det handlade om brott av normalgraden.

Tingsrätten finner åtalet styrkt och dömer båda för grovt brott mot knivlagen.

50 timmars ungdomstjänst

Ingen av ungdomarna förekommer sedan tidigare i belastningsregistret.

Tingsrätten bedömer att brottets straffvärde för en vuxen motsvarar sex månaders fängelse. Med hänsyn till ungdomarnas ålder motsvarar straffvärdet en månads fängelse.

Eftersom de är under 18 år ska domstolen i första hand välja en påföljd särskilt anpassad för ungdomar.

Båda döms till 50 timmars ungdomstjänst. De ska även betala 1 000 kronor vardera till Brottsofferfonden.