Bränsle slangades ur tre fordon vid färjeläge

Under natten till torsdagen har bränsle slangats ur tre fordon vid Kolhättans färjeläge i Stenungsund.
Polisen åkte till platsen vid 13-tiden på torsdagen efter att stölderna upptäckts.
Totalt handlar det om tre drabbade fordon. Två av fordonen tillhör samma ägare medan det tredje har en annan ägare.
Två anmälningar har upprättats med anledning av händelserna.
Brottsplatsundersökning genomfördes
Polisen genomförde även en brottsplatsundersökning vid färjeläget för att säkra eventuella spår efter stölderna.
Det finns i nuläget inga uppgifter om någon misstänkt.
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https://nyhetersto.se/2026/10/02/bransle-slangades-ur-tre-fordon-vid-farjelage/