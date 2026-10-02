Från diplomati till sill – Håkan Juholt på besök i Stenungsund

Den orangea sillskjortan gick knappast att missa. Håkan Juholt berättade om sitt stora sillintresse och satsningen på det egna märket. Foto: NYHETERsto

Redan tidigt på fredagsmorgonen började tipsen trilla in till NYHETERsto: Håkan Juholt hade setts åka taxi genom Stenungsund. Några timmar senare stod den tidigare partiledaren och diplomaten bakom ett bord på ICA Kvantum – iklädd sin karakteristiska orangea sillskjorta och med burkar av ”Diplomatens sill” framför sig.

Text: Mikael Berglund Dela

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Syftet med besöket var enkelt: att prata sill, bjuda på smakprov och möta människor.

Och just mötet med människor är en stor del av förklaringen till varför Håkan Juholt, efter ett långt yrkesliv inom politik och diplomati, numera gärna tillbringar en dag i en livsmedelsbutik och pratar om sill.

– Med mitt långa yrkessamma och spännande liv både som politiker och diplomat så behöver jag egentligen inte stå här i en ICA-butik och sälja sill. Andra i min ålder och position träffas ofta på golfbanan – men jag gör det för att jag vill. Jag vill träffa vanliga människor och prata om sill och om livet i sig. Det här är så roligt, säger Håkan Juholt.

Sillen följde med ut i världen

Juholts intresse för sill är långt ifrån något nytt marknadsföringsprojekt.

Under sina år som svensk ambassadör använde han sillen som ett sätt att skapa samtal och berätta om Sverige. Först under åren på Island och senare i Sydafrika utvecklades det som kom att kallas ”silldiplomati”.

Sill serverades för presidenter, kungligheter, ministrar och företagsledare. När USA:s tidigare president Bill Clinton besökte Juholt i Pretoria blev den svenska sillen en särskild favorit.

Tillsammans med sillentusiasten Ted Karlberg har Juholt också skrivit böcker om silldiplomati. Nu har intresset tagit ytterligare ett steg genom det egna sillmärket Diplomatens.

Görs för hand i Göteborg

Diplomatens sill produceras av Pappas Delikatesser i Västra Frölunda efter recept av Håkan Juholt och Ted Karlberg.

Från ambassader och internationell diplomati till silldisk i Stenungsund. Håkan Juholt berättade gärna om sillen – och varför han fortfarande tycker att mötet med människor är det roligaste. Foto: Morgan Bråse Smakprov och sillprat. Under besöket på ICA Kvantum Stenungsund fick kunderna möjlighet att prova flera av smakerna från Diplomatens sill. Foto: NYHETERsto Håkan Juholt bjöd Stenungsundsborna på smakprov från Diplomatens sill och passade samtidigt på att prata både sill och livet med kunderna. Foto: NYHETERsto ‹ 1 av 3 ›

Juholt framhåller den småskaliga tillverkningen som en viktig skillnad jämfört med de stora producenterna.

– En stor skillnad mellan min sill och de stora ledande aktörerna är att vår läggs in och görs för hand. Inga stora fabriker med linjer och band, säger Håkan Juholt.

Han plockar samtidigt fram mobiltelefonen och visar bilder från produktionen där sillburkarna förbereds för hand.

Sortimentet har vuxit och omfattar bland annat skärgårdssill, bryggsill, löksill och kryddsill.

Men när blir sillen en strömming?

Mitt under sillpratet passar Håkan Juholt, själv från Oskarshamn, på att testa de församlade med en klassisk fiskfråga:

Var går egentligen gränsen mellan sill och strömming?

Svaret är att det faktiskt är samma fiskart – Clupea harengus. Det är i stället var fisken fångas som traditionellt avgör vad vi kallar den. Norr om Kalmar längs Östersjökusten kallas den strömming, medan den söderut och på Västkusten kallas sill.

Och skillnaden stannar inte bara vid namnet.

Fisken påverkas av miljön och den lägre salthalten i Östersjön. Enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har sillen från Västkusten kortare huvud och är fetare än strömmingen från Östersjön. Det finns också genetiska skillnader mellan bestånden.

För Juholt, som kommer från Oskarshamnstrakten, är gränsdragningen förstås extra nära hemmaplan.

I Stenungsund råder det däremot ingen större tvekan. – Här på Västkusten är det sill.

Hamnade mitt i sill-land

Och för den som vill prata sill är Stenungsund knappast fel plats.

Här befinner sig Juholt mitt emellan några av de starkaste namnen inom svensk sillproduktion. På Tjörn finns Klädesholmen med sin månghundraåriga silltradition och några mil norrut finns Kungshamn, hemmaplan för Abba.

På plats på ICA Kvantum fanns dessutom en man som kan prata sill betydligt längre än de flesta.

Morgan ”Sillicon” Bråse från Klädesholmen kom förbi och mötet mellan de båda sillentusiasterna blev naturligtvis fyllt av sillprat.

Två män med ett gemensamt intresse för sill. Håkan Juholt tillsammans med Morgan ”Sillicon” Bråse från Klädesholmen och ICA-handlaren Robert Larsson. Bråse har mer än 50 års erfarenhet av sillbranschen.

Bråse är sillgubbe i femte generationen och har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt sillen. Med över 50 års erfarenhet har han följt sillnäringens utveckling på Klädesholmen och arrangerar i dag historiska sillvandringar där han berättar om öns flera hundra år långa sillhistoria.

För många är han också bekant genom sina bilder från Klädesholmen. Bilderna från den så kallade ”Väderbalkongen” dyker regelbundet upp i TV4:s vädersändningar.

När Juholt och Bråse möttes vid sillbordet fanns det därför gott om gemensamma erfarenheter att prata om – trots att de kommer från varsin sida av landet.

Elvis till halv tre på natten

Besöket i Stenungsund hade dessutom fått en något sen uppladdning.

Juholt hade tillbringat natten hemma hos ICA-handlaren Robert Larsson. Kvällen drog ut på tiden med bland annat Elvisnostalgi i garaget och först omkring klockan 02.30 blev det dags att sova.

Håkan Juholt och ICA-handlaren Robert Larsson vid sillbordet. På fredagen stod Diplomatens sill i centrum på ICA Kvantum Stenungsund. Foto: Morgan Bråse Håkan Juholt tillsammans med ICA-handlaren Robert Larsson och butikschef Johan Algeröd – på ICA Kvantum Stenungsund. Besöket hade föregåtts av en sen kväll med bland annat Elvisnostalgi hemma hos handlaren. Foto: Morgan Bråse ‹ 1 av 2 ›

Någon längre sovmorgon blev det inte.

Tidigt på fredagsmorgonen väntade Företagarna i Stenungsunds Frukostklubben innan det senare var dags att kliva in på ICA Kvantum, dra på sig handskarna och börja bjuda Stenungsundsborna på sill.

Ett besök vid sillbordet blev också ett tillfälle för en bild tillsammans med den tidigare politikern och diplomaten Håkan Juholt. Foto: NYHETERsto

Och där, bland sillburkar, kunder och samtal, verkade den tidigare diplomaten trivas alldeles utmärkt. För Håkan Juholt har sillen gått från matbordet till diplomatins värld – och nu tillbaka till matbordet igen.