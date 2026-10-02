Från diplomati till sill – Håkan Juholt på besök i Stenungsund

Redan tidigt på fredagsmorgonen började tipsen trilla in till NYHETERsto: Håkan Juholt hade setts åka taxi genom Stenungsund. Några timmar senare stod den tidigare partiledaren och diplomaten bakom ett bord på ICA Kvantum – iklädd sin karakteristiska orangea sillskjorta och med burkar av ”Diplomatens sill” framför sig.
Syftet med besöket var enkelt: att prata sill, bjuda på smakprov och möta människor.
Och just mötet med människor är en stor del av förklaringen till varför Håkan Juholt, efter ett långt yrkesliv inom politik och diplomati, numera gärna tillbringar en dag i en livsmedelsbutik och pratar om sill.
– Med mitt långa yrkessamma och spännande liv både som politiker och diplomat så behöver jag egentligen inte stå här i en ICA-butik och sälja sill. Andra i min ålder och position träffas ofta på golfbanan – men jag gör det för att jag vill. Jag vill träffa vanliga människor och prata om sill och om livet i sig. Det här är så roligt, säger Håkan Juholt.
Sillen följde med ut i världen
Juholts intresse för sill är långt ifrån något nytt marknadsföringsprojekt.
Under sina år som svensk ambassadör använde han sillen som ett sätt att skapa samtal och berätta om Sverige. Först under åren på Island och senare i Sydafrika utvecklades det som kom att kallas ”silldiplomati”.
Sill serverades för presidenter, kungligheter, ministrar och företagsledare. När USA:s tidigare president Bill Clinton besökte Juholt i Pretoria blev den svenska sillen en särskild favorit.
Tillsammans med sillentusiasten Ted Karlberg har Juholt också skrivit böcker om silldiplomati. Nu har intresset tagit ytterligare ett steg genom det egna sillmärket Diplomatens.
Görs för hand i Göteborg
Diplomatens sill produceras av Pappas Delikatesser i Västra Frölunda efter recept av Håkan Juholt och Ted Karlberg.
Juholt framhåller den småskaliga tillverkningen som en viktig skillnad jämfört med de stora producenterna.
– En stor skillnad mellan min sill och de stora ledande aktörerna är att vår läggs in och görs för hand. Inga stora fabriker med linjer och band, säger Håkan Juholt.
Han plockar samtidigt fram mobiltelefonen och visar bilder från produktionen där sillburkarna förbereds för hand.
Sortimentet har vuxit och omfattar bland annat skärgårdssill, bryggsill, löksill och kryddsill.
Men när blir sillen en strömming?
Mitt under sillpratet passar Håkan Juholt, själv från Oskarshamn, på att testa de församlade med en klassisk fiskfråga:
Var går egentligen gränsen mellan sill och strömming?
Svaret är att det faktiskt är samma fiskart – Clupea harengus. Det är i stället var fisken fångas som traditionellt avgör vad vi kallar den. Norr om Kalmar längs Östersjökusten kallas den strömming, medan den söderut och på Västkusten kallas sill.
Och skillnaden stannar inte bara vid namnet.
Fisken påverkas av miljön och den lägre salthalten i Östersjön. Enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har sillen från Västkusten kortare huvud och är fetare än strömmingen från Östersjön. Det finns också genetiska skillnader mellan bestånden.
För Juholt, som kommer från Oskarshamnstrakten, är gränsdragningen förstås extra nära hemmaplan.
I Stenungsund råder det däremot ingen större tvekan. – Här på Västkusten är det sill.
Hamnade mitt i sill-land
Och för den som vill prata sill är Stenungsund knappast fel plats.
Här befinner sig Juholt mitt emellan några av de starkaste namnen inom svensk sillproduktion. På Tjörn finns Klädesholmen med sin månghundraåriga silltradition och några mil norrut finns Kungshamn, hemmaplan för Abba.
På plats på ICA Kvantum fanns dessutom en man som kan prata sill betydligt längre än de flesta.
Morgan ”Sillicon” Bråse från Klädesholmen kom förbi och mötet mellan de båda sillentusiasterna blev naturligtvis fyllt av sillprat.
Bråse är sillgubbe i femte generationen och har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt sillen. Med över 50 års erfarenhet har han följt sillnäringens utveckling på Klädesholmen och arrangerar i dag historiska sillvandringar där han berättar om öns flera hundra år långa sillhistoria.
För många är han också bekant genom sina bilder från Klädesholmen. Bilderna från den så kallade ”Väderbalkongen” dyker regelbundet upp i TV4:s vädersändningar.
När Juholt och Bråse möttes vid sillbordet fanns det därför gott om gemensamma erfarenheter att prata om – trots att de kommer från varsin sida av landet.
Elvis till halv tre på natten
Besöket i Stenungsund hade dessutom fått en något sen uppladdning.
Juholt hade tillbringat natten hemma hos ICA-handlaren Robert Larsson. Kvällen drog ut på tiden med bland annat Elvisnostalgi i garaget och först omkring klockan 02.30 blev det dags att sova.
Någon längre sovmorgon blev det inte.
Tidigt på fredagsmorgonen väntade Företagarna i Stenungsunds Frukostklubben innan det senare var dags att kliva in på ICA Kvantum, dra på sig handskarna och börja bjuda Stenungsundsborna på sill.
Och där, bland sillburkar, kunder och samtal, verkade den tidigare diplomaten trivas alldeles utmärkt. För Håkan Juholt har sillen gått från matbordet till diplomatins värld – och nu tillbaka till matbordet igen.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/02/fran-diplomati-till-sill-hakan-juholt-pa-besok-i-stenungsund/