Hummerfiskare driver mot klipporna – Helikopter larmades

En sjöräddningsinsats drogs igång på fredagskvällen efter att en fritidsbåt med två personer ombord fått motorstopp vid Stora Grytan, öster om Härön. Båten drev mot klipporna och var i snabbt behov av hjälp.
Larmet kom klockan 18.07.
De två personerna var ute och fiskade hummer när deras sju meter långa Finnmaster fick motorstopp.
Sjöräddningssällskapets stationer på Käringön och i Skärhamn larmades ut. Även Sjöfartsverkets räddningshelikopter larmades till sjöräddningsinsatsen.
– Det är för att båten driver mot klipporna och man är i snabbt behov av hjälp, uppgav JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen, under insatsen.
Framme efter knappt 20 minuter
Klockan 18.25 var Rescue Margareta Emblad från Skärhamn framme vid den nödställda båten. Området där båten befann sig beskrevs som trångt och gropigt.
Situationen kunde därefter säkras och klockan 18.40 lämnade Sjöfartsverkets räddningshelikopter området.
Fritidsbåten bogserades från platsen av Rescue Margareta Emblad.
Det finns inga uppgifter om personskador.
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https://nyhetersto.se/2026/10/02/just-nu-hummerfiskare-driver-mot-klipporna-helikopter-larmade/