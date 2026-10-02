JUST NU: Man misstänks ha filmat barn vid skola

Polis larmades på fredagseftermiddagen till området vid Kristinedalskolan och skateparken i Stenungsund efter uppgifter om en man som ska ha filmat barn.
Polisen larmades vid omkring klockan 14.45.
En man i 50-årsåldern misstänks för ofredande efter att ha filmat barn i området.
Mannen ska även ha befunnit sig innanför skolans område under pågående verksamhet och misstänks därför också för olaga intrång.
Sedan den 1 juli 2025 gäller skärpta bestämmelser om säkerheten i svenska skolor. Skolhuvudmän ska vidta åtgärder för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till skolområdet när verksamheten pågår, vilket i detta fall är vardagar klockan 19.
-En anmälan gällande ofredande och olaga intrång är skriven, uppger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson till NYHETERsto.
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https://nyhetersto.se/2026/10/02/just-nu-man-misstanks-ha-filmat-barn-vid-skola/