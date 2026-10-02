Körde dubbelt så fort som tillåtet – Blev av med körkortet

Polisen genomförde på torsdagen en trafikkontroll på länsväg 727 vid Långekärr på Tjörn. Nio förare fick ordningsbot och en av dem blev av med körkortet.
Kontrollen genomfördes mellan klockan 10.30 och 11.30 på en sträcka där högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.
Totalt utfärdades nio ordningsböter för hastighetsöverträdelser.
Den högsta uppmätta hastigheten var 60 km/h – dubbelt så fort som tillåtet. Föraren fick sitt körkort omhändertaget.
Många har önskat kontroll
Polisen har fått många önskemål om hastighetskontroller på just den aktuella platsen vid Långekärr.
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https://nyhetersto.se/2026/10/02/korde-dubbelt-sa-fort-som-tillatet-blev-av-med-korkortet/