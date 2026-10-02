Körde dubbelt så fort som tillåtet – Blev av med körkortet

Tjörn
Fartkontroll. Foto: NYHETERsto/Arkivbild

Polisen genomförde på torsdagen en trafikkontroll på länsväg 727 vid Långekärr på Tjörn. Nio förare fick ordningsbot och en av dem blev av med körkortet.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 2 oktober 2026 09:11
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Kontrollen genomfördes mellan klockan 10.30 och 11.30 på en sträcka där högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.

Totalt utfärdades nio ordningsböter för hastighetsöverträdelser.

Den högsta uppmätta hastigheten var 60 km/h – dubbelt så fort som tillåtet. Föraren fick sitt körkort omhändertaget.

Många har önskat kontroll

Polisen har fått många önskemål om hastighetskontroller på just den aktuella platsen vid Långekärr.

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