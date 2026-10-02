MC-förare kolliderade med vildsvin – Två viltolyckor på 12 timmar

En motorcyklist kolliderade med ett vildsvin på länsväg 650 vid Spekeröds kyrka på fredagsmorgonen. Föraren klarade sig med lindriga skador.
Olyckan inträffade vid 06-tiden och polis skickades till platsen.
Motorcyklisten hade kolliderat med ett vildsvin. Enligt de första uppgifterna fick föraren lindriga skador.
Älgolycka på Orust
Ytterligare en viltolycka har rapporterat, den här gången vid Tegneby på Orust.
En personbil kolliderade på torsdagskvällen med en älg. Det finns inga uppgifter om personskador.
Det går vilt till…
Vi är nu inne i den period på hösten då det går extra ”vilt” till längs vägarna, med mörkare morgnar och kvällar och många djur i rörelse.
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https://nyhetersto.se/2026/10/02/mc-forare-kolliderade-med-vildsvin-tva-viltolyckor-pa-12-timmar/