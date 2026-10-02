OJ! Vilken hösthelg! – Evenemangstips för STO

Familjeäventyret JÄRV på Tjörnbro Arena, Kurragömma-konsert och eftermiddagsrave i Henån hör till helgens höjdpunkter. Dessutom väntar vandring på Tjörn, Joel Alme på Slussens Pensionat och bio på Fregatten.

Text: Mikael Berglund Dela

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Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Barn- & ungdomstävling i motocross

Furufjällsbanan • Söndag 4 oktober • Första träningsstart kl. 08.30

Stenungsunds MS arrangerar barn- och ungdomstävling i motocross på Furufjällsbanan. Tävlingen körs i klasserna 65GH, 85GH, 85U och MX2U. Första träningsstart är klockan 08.30 och finalerna beräknas starta omkring klockan 12.50. Kiosken är öppen och parkering finns på plats. Evenemanget är familjevänligt och publik är välkommen.

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Lördag 3 oktober

• kl. 12.45 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 15.00 – Bortglömda ön

• kl. 17.30 – Bäst i Världen

Söndag 4 oktober

• kl. 12.45 – Minioner & Monster

• kl. 15.00 – Toy Story 5

• kl. 17.30 – Resan till Piemonte

Utställningar

Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier

Stenungsund • Fram till 24 oktober

Liv Vesterskov visar en soloutställning där kroppens intima övergångar speglar samhällets beredskap.

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Sven Drobnitza

Stenungsund • Fram till 14 november

Utställning med Sven Drobnitza som pågår under hösten. Se arrangörens sida för plats och öppettider.

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TJÖRN

JÄRV Äventyr Tjörn

Tjörnbro Arena • Lördag 3–söndag 4 oktober

Ett äventyrslopp för familjer och kompisgäng där traillöpning och vandring blandas med laguppdrag, gömda skattkistor och hinderbana. Deltagarna väljer distans efter nivå och alla får medalj vid målgång.

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Vandring – Märkeslingan till kaffestugan på Torpet

Tjörn • Söndag 4 oktober

Följ med på en vandring längs Märkeslingan till kaffestugan på Torpet. Se arrangörens sida för samlingsplats, tid och praktisk information.

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Kurragömma – en konsert

Tjörn • Söndag 4 oktober

En konsert under söndagen på Tjörn. Se arrangörens sida för aktuell plats, tid och övrig information.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Billströmska 150 år

Skärhamns bibliotek • Fram till 30 oktober

Billströmska folkhögskolans 150-årsjubileum uppmärksammas med en utställning om skolans folkbildning, sjöfart, kultur och möten.

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Britta Marakatt-Labba

Tjörn • Fram till 11 april

Utställning med Britta Marakatt-Labba. Se arrangörens sida för plats och öppettider.

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ORUST

Burgare och bärs – musikquiz på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 2 oktober

Helgen tjuvstartar på Slussens Pensionat med burgare, dryck och musikquiz. Se arrangörens sida för aktuell tid och bokningsinformation.

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Eftermiddagsrave och frukostyoga

Gustavs Skjul, Henån • Lördag 3–söndag 4 oktober

Gustavs Skjul bjuder tillbaka DJ Ari3l för eftermiddagsrave med lokal mat och alkoholfria lokala drycker. Helgpaketet fortsätter med övernattning vid Henåns Vandrarhem och morgonyoga följt av frukost på söndagen.

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Joel Alme på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 3 oktober

Joel Alme återvänder till Slussens Pensionat för en oktoberkonsert med både nytt och äldre material. Under 2026 har han släppt albumet Gullmar Gospel.

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Utställningar

Lena Nilebäck

Orust • Fram till 21 oktober

Lena Nilebäck visar verk i en utställning som pågår in i oktober.

Läs mer om evenemanget >>

Julmarknader 2026

Planera advent och jul redan nu – på vår samlingssida hittar du årets julmarknader i STO-området.

Se årets julmarknader >>

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.