OJ! Vilken hösthelg! – Evenemangstips för STO

Familjeäventyret JÄRV på Tjörnbro Arena, Kurragömma-konsert och eftermiddagsrave i Henån hör till helgens höjdpunkter. Dessutom väntar vandring på Tjörn, Joel Alme på Slussens Pensionat och bio på Fregatten.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Barn- & ungdomstävling i motocross
Furufjällsbanan • Söndag 4 oktober • Första träningsstart kl. 08.30
Stenungsunds MS arrangerar barn- och ungdomstävling i motocross på Furufjällsbanan. Tävlingen körs i klasserna 65GH, 85GH, 85U och MX2U. Första träningsstart är klockan 08.30 och finalerna beräknas starta omkring klockan 12.50. Kiosken är öppen och parkering finns på plats. Evenemanget är familjevänligt och publik är välkommen.
Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Lördag 3 oktober
• kl. 12.45 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen
• kl. 15.00 – Bortglömda ön
• kl. 17.30 – Bäst i Världen
Söndag 4 oktober
• kl. 12.45 – Minioner & Monster
• kl. 15.00 – Toy Story 5
• kl. 17.30 – Resan till Piemonte
Utställningar
Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier
Stenungsund • Fram till 24 oktober
Liv Vesterskov visar en soloutställning där kroppens intima övergångar speglar samhällets beredskap.
Läs mer om evenemanget >>
Sven Drobnitza
Stenungsund • Fram till 14 november
Utställning med Sven Drobnitza som pågår under hösten. Se arrangörens sida för plats och öppettider.
Läs mer om evenemanget >>
TJÖRN
JÄRV Äventyr Tjörn
Tjörnbro Arena • Lördag 3–söndag 4 oktober
Ett äventyrslopp för familjer och kompisgäng där traillöpning och vandring blandas med laguppdrag, gömda skattkistor och hinderbana. Deltagarna väljer distans efter nivå och alla får medalj vid målgång.
Läs mer om evenemanget >>
Vandring – Märkeslingan till kaffestugan på Torpet
Tjörn • Söndag 4 oktober
Följ med på en vandring längs Märkeslingan till kaffestugan på Torpet. Se arrangörens sida för samlingsplats, tid och praktisk information.
Läs mer om evenemanget >>
Kurragömma – en konsert
Tjörn • Söndag 4 oktober
En konsert under söndagen på Tjörn. Se arrangörens sida för aktuell plats, tid och övrig information.
Läs mer om evenemanget >>
Utställningar och pågående aktiviteter
Billströmska 150 år
Skärhamns bibliotek • Fram till 30 oktober
Billströmska folkhögskolans 150-årsjubileum uppmärksammas med en utställning om skolans folkbildning, sjöfart, kultur och möten.
Läs mer om evenemanget >>
Britta Marakatt-Labba
Tjörn • Fram till 11 april
Utställning med Britta Marakatt-Labba. Se arrangörens sida för plats och öppettider.
Läs mer om evenemanget >>
ORUST
Burgare och bärs – musikquiz på Slussens Pensionat
Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 2 oktober
Helgen tjuvstartar på Slussens Pensionat med burgare, dryck och musikquiz. Se arrangörens sida för aktuell tid och bokningsinformation.
Läs mer om evenemanget >>
Eftermiddagsrave och frukostyoga
Gustavs Skjul, Henån • Lördag 3–söndag 4 oktober
Gustavs Skjul bjuder tillbaka DJ Ari3l för eftermiddagsrave med lokal mat och alkoholfria lokala drycker. Helgpaketet fortsätter med övernattning vid Henåns Vandrarhem och morgonyoga följt av frukost på söndagen.
Läs mer om evenemanget >>
Joel Alme på Slussens Pensionat
Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 3 oktober
Joel Alme återvänder till Slussens Pensionat för en oktoberkonsert med både nytt och äldre material. Under 2026 har han släppt albumet Gullmar Gospel.
Läs mer om evenemanget >>
Utställningar
Lena Nilebäck
Orust • Fram till 21 oktober
Lena Nilebäck visar verk i en utställning som pågår in i oktober.
Läs mer om evenemanget >>
Julmarknader 2026
Planera advent och jul redan nu – på vår samlingssida hittar du årets julmarknader i STO-området.
Se årets julmarknader >>
Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/02/oj-vilken-hosthelg-evenemangstips-for-sto-2/