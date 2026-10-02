Stal varor på ICA Kvantum – Döms till fängelse

En man döms till en månads fängelse efter en stöld på ICA Kvantum i Stenungsund. Mannen hade nyligen avtjänat ett annat fängelsestraff när den nya stölden begicks.

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Stölden inträffade på ICA Kvantum Stenungsund den 11 januari. En man och en kvinna åtalades för att tillsammans ha stulit varor till ett värde av 2 890 kronor.

Mannen erkände stölden men förnekade att kvinnan hade varit delaktig. Kvinnan förnekade brott.

Övervakningsfilm blev viktig

Under rättegången visades bland annat övervakningsfilm från butiken.

Enligt Uddevalla tingsrätt framgår det av utredningen att det var mannen ensam som stoppade varor innanför sin jacka och därefter passerade kassan med varorna.

Domstolen anser inte att det är styrkt att kvinnan deltog i stölden. Hon frias därför från åtalet.

Snabbt återfall efter fängelsestraff

Mannen förekommer sedan tidigare under 46 avsnitt i belastningsregistret.

Så sent som i november förra året dömdes han av Göteborgs tingsrätt till en månads fängelse för stöld. Han frigavs villkorligt den 17 december med 23 dagar kvar av strafftiden.

Mindre än en månad senare begicks den nya stölden på ICA Kvantum i Stenungsund.

Tingsrätten konstaterar att det snabba återfallet efter den villkorliga frigivningen talar starkt för ett nytt fängelsestraff.

En månads fängelse

Straffvärdet för den nya stölden bedöms motsvara en månads fängelse och mannen döms till den påföljden.

Dessutom förverkas hela den villkorligt medgivna friheten från den tidigare domen.

Mannen ska också betala 2 312 kronor i skadestånd till Stenungsund Stormarknad AB. Därutöver ska 2 890 kronor förverkas som brottsvinst och han ska betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Kvinnan frias helt från åtalet. Även skadeståndskravet och kravet på förverkande som riktats mot henne avslås.