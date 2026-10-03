Misstänkt rattfylleri med moped

En man i 60-årsåldern misstänks för rattfylleri efter att ha kört moped vid Hamntorget på lördagsförmiddagen.
Polisen kontrollerade mannen vid 10.30-tiden.
I samband med kontrollen uppstod misstanke om rattfylleri och mannen medtogs för bevisprovtagning.
En anmälan om rattfylleri har upprättats.
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https://nyhetersto.se/2026/10/03/misstankt-rattfylleri-med-moped/