Misstänkt rattfylleri med moped

Orust
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 60-årsåldern misstänks för rattfylleri efter att ha kört moped vid Hamntorget på lördagsförmiddagen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 3 oktober 2026 18:13

Polisen kontrollerade mannen vid 10.30-tiden.

I samband med kontrollen uppstod misstanke om rattfylleri och mannen medtogs för bevisprovtagning.

En anmälan om rattfylleri har upprättats.

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