Sveriges första vägtunnel stängs för underhåll – Stor påverkan på trafiken

Boxvikstunneln på väg 740 strax väster om Nösund stängs för trafik under stora delar av dagen i närmare tre veckor. Avstängningen innebär stor påverkan för trafiken mellan Nösund och de västra delarna av Orust.
Arbetet inleds måndagen den 12 oktober och beräknas pågå till fredagen den 30 oktober.
Under perioden stängs Boxvikstunneln helt för ordinarie fordonstrafik mellan klockan 08.00 och 19.00.
Nattetid, mellan klockan 19.00 och 08.00, hålls tunneln öppen med växelvis trafik som regleras med trafikljus. Detta gäller även under helgerna.
Blåljusfordon under utryckning och linjebussar förväntas kunna släppas genom arbetsområdet.
Lång omväg när tunneln är stängd
Boxvikstunneln är en viktig förbindelse på väg 740 mellan Nösund och de västra delarna av Orust, med trafik vidare mot bland annat Hälleviksstrand och Mollösund.
När tunneln är helt stängd går det inte att passera den ordinarie vägen genom Boxvik. Övrig trafik får därför följa skyltad omledning och räkna med en betydligt längre resväg.
Det är också just behovet av en bättre vägförbindelse åt nordväst från Nösund som en gång låg bakom den nya vägsträckningen genom Boxvik.
Drift- och underhållsarbete
Enligt den aktuella trafikinformationen är orsaken drift- och underhållsarbete i Boxvikstunneln.
Någon närmare beskrivning av exakt vilka åtgärder som ska utföras inne i tunneln anges inte i trafikinformationen.
Arbetet är registrerat på väg 740 och påverkar båda riktningarna. Rekommenderad hastighet vid arbetsområdet är 30 kilometer i timmen.
Sveriges första vägtunnel
Boxvikstunneln har en särskild plats i svensk väghistoria.
Tunneln genom Stigberget vid Boxvik stod klar 1958 och beskrivs av Orust kommun som Sveriges första vägtunnel. Med sina 74 meter är den också Sveriges kortaste.
Tunneln ingick i den nya vägsträckan mellan Sollid och Nösund som invigdes i december 1958. Den nya vägen förbättrade förbindelserna från Nösund mot Boxvik och samhällena på västra Orust.
Nästan 68 år efter invigningen används den historiska tunneln fortfarande av trafiken på väg 740 – och betydelsen av den lär bli tydlig när passagen nu stängs under dagtid i närmare tre veckor.
Detta gäller 12–30 oktober
Boxvikstunneln är helt avstängd för ordinarie trafik klockan 08.00–19.00. Mellan klockan 19.00 och 08.00 är tunneln öppen med växelvis trafik och trafikljus. Nattregleringen gäller även under helgerna. Blåljusfordon under utryckning och linjebussar förväntas kunna släppas genom arbetsområdet.
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https://nyhetersto.se/2026/10/03/sveriges-forsta-vagtunnel-stangs-for-underhall-stor-paverkan-pa-trafiken/