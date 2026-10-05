300 000 kronor till ny mötesplats på Tjörn

En ny mötesplats för lokala entreprenörer, föreningar och andra aktörer ska utvecklas i Hjälteby på Tjörn. Projektet Wijk fiket har beviljats 300 000 kronor i stöd från Leader Bohuslän.

Text: Mikael Berglund Dela

Satsningen är ett av tre nya projekt i Bohuslän som tillsammans får omkring 1,47 miljoner kronor i stöd. De övriga projekten finns i Ljungskile och Grebbestad.

Bakom projektet på Tjörn står Emelie Lundberg, som driver företaget Silverwijk. Tanken är att samla lokala entreprenörer och samtidigt skapa ett resmål och en mötesplats i Hjälteby.

– Vår vision är att samla lokala entreprenörer och skapa ett resmål och mötesplats som stärker både gemenskapen och den lokala utvecklingen i Hjälteby på Tjörn, berättar projektledare Emelie Lundberg.

Scen, fika och lokal handel

Planen är att utveckla platsen till en trivsam och väderskyddad miljö med en scen för musik, kultur och olika arrangemang.

Föreningar, företag och andra aktörer ska kunna boka in sig på platsen, antingen själva eller tillsammans med andra.

Det ska även finnas möjlighet att fika och tanken är att skapa en mindre handelsplats där lokalt tillverkade varor kan säljas.

Ambitionen är enligt projektbeskrivningen att bygga en långsiktigt hållbar mötesplats som kan främja entreprenörskap, lokal stolthet och en levande landsbygd.

Wijk fiket har beviljats 300 000 kronor från Leader Bohuslän för att genomföra projektet.

Tre projekt delar på 1,47 miljoner

Utöver satsningen på Tjörn får lägergården Sparreviken i Ljungskile omkring 750 000 kronor för att tillgänglighetsanpassa sovstugor så att fler ska kunna delta i lägerverksamheten.

I Grebbestad får ett projekt omkring 420 000 kronor för att göra den nya stranden vid hamnen mer tillgänglig. Bland annat planeras en solcellsdriven badanläggning som ska göra det möjligt för personer som använder rullstol och andra med begränsad rörelseförmåga att ta sig ner i vattnet mer självständigt.

Leader Bohuslän är en ideell förening och ett av Sveriges Leaderområden. Projekten finansieras av bland annat EU:s jordbruksfond, staten och kommunerna i området. Styrelsen prioriterar ansökningarna medan Jordbruksverket fattar det slutliga beslutet om vilka ansökningar som beviljas.