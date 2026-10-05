Bord och bänkar förstörda vid vindskydd – Föreningen vädjar om tips

Flera bord och bänkar har förstörts vid Friluftsfrämjandet Tjörns vindskydd intill Bö tjärn. Nu vädjar föreningen till personer som kan ha sett eller hört något att höra av sig.

Text: Mikael Berglund Dela

På bilder som föreningen publicerat syns hur flera av sittmöblerna vid vindskyddet har välts och skadats. Bland annat har delar av bänkar och bord brutits loss.

Friluftsfrämjandet Tjörn reagerar starkt på förstörelsen och konstaterar att mycket av arbetet inom föreningen görs ideellt.

– Tråkigt, för allt vårt arbete är ideellt i vår förening, skriver föreningens styrelse i ett inlägg på Facebook.

Kostar tusentals kronor styck

Enligt föreningen kostar borden och bänkarna omkring 5 000–6 000 kronor styck att ersätta – pengar som annars hade kunnat användas till föreningens verksamhet.

Vindskyddet och eldstaden intill Bö tjärn är till för att kunna användas av allmänheten, något föreningen också betonar i sin vädjan.

– Allmänheten får gärna använda vårt vindskydd och elda i vår eldstad intill, men låt bli att förstöra våra grejor, skriver styrelsen.

Söker personer som sett något

Det är inte känt när förstörelsen ska ha skett eller vem eller vilka som ligger bakom.

Friluftsfrämjandet Tjörn efterlyser nu iakttagelser från personer som kan ha sett eller hört något i området kring vindskyddet vid Bö tjärn.