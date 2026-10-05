Brott på väg i fokus under ny nationell trafikvecka

Under veckan genomför polisen en av sina nationella trafikveckor. Den här gången ligger fokus på att upptäcka kriminell aktivitet på och i anslutning till vägnätet.

Text: Mikael Berglund Dela

Insatsen pågår under hela veckan och genomförs i hela landet.

Temat är ”brott på väg” och innebär att polisen kraftsamlar för att upptäcka och förhindra brott där fordon och vägnät används som en del av den kriminella verksamheten.

– Kriminella använder inte bara vägnätet för att ta sig till och från brottsplatser – när vi kontrollerar fordon händer det att vi hittar både vapen, ammunition, narkotika och efterlysta personer. Eftersom vägnätet kan spela en betydande roll i kriminellas planer är det också angeläget för polisen att vara aktiv där, säger Ursula Edström, trafikstrateg hos polisen.

Fler kontroller längs vägarna

Under trafikveckan genomför polisen kontroller där bland annat förare, fordon, körkortsbehörighet och nykterhet kan kontrolleras.

Vid behov görs även utlänningskontroller och slagningar i polisens datasystem. Polisen kan också samverka med interna och externa experter i samband med kontrollerna.

Arbetet mot brottslighet på vägarna bedrivs under hela året, men under de nationella trafikveckorna samlas extra resurser kring det aktuella området.

– Under dessa insatsveckor kraftsamlar vi för att upptäcka och förhindra brott som sker i eller i anslutning till vägtrafikmiljön, men arbetet pågår naturligtvis året om, som en del i det dagliga polisarbetet, säger Ursula Edström.

Tio trafikveckor varje år

Polisen genomför varje år tio nationella trafikveckor med olika inriktningar. Det kan bland annat handla om hastighet, nykterhet, yrkestrafik och brott på väg.

Insatserna är en del av polisens trafiksäkerhetsarbete och arbetet mot Nollvisionens mål att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.