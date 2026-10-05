Flera VA-arbeten på Tjörn – Vattnet stängs av i flera områden

Flera VA-arbeten genomförs på Tjörn under tisdag och onsdag. I Myggenäs, Almösund och Nedre Bäckevik stängs vattnet av helt under perioder, medan boende i Kållekärr och på Klädesholmen kan märka förändringar i vattentryck och flöde.

Klädesholmen

Det första arbetet genomförs på Klädesholmen under tisdagen. Enligt Tjörns kommuns driftinformation pågår underhållsarbete på Klädesholmens vattentorn mellan klockan 07.00 och 15.00.

Under arbetet kan det förekomma förändringar i tryck och flöde. Kommunen har skickat SMS till berörda abonnenter.

Vattnet stängs av i Myggenäs och Almösund

På tisdagskvällen inleds ett större VA-arbete i Myggenäs och Almösund.

Vattnet stängs av klockan 18.00 på tisdagen och beräknas vara tillbaka senast klockan 04.00 på onsdagsmorgonen.

Kommunen uppmanar de berörda att tappa upp vatten i förväg. Vattentankar kommer att placeras ut vid Capio vårdcentral och SMS har skickats till berörda abonnenter.

Nedre Bäckevik utan vatten under onsdagen

På onsdagen fortsätter VA-arbetena i Nedre Bäckevik.

Där stängs vattnet av klockan 08.00 och arbetet beräknas vara klart klockan 18.00 samma dag.

Även här uppmanas boende att tappa upp vatten innan avstängningen. Berörda abonnenter har informerats via SMS.

Arbete vid Kållekärrs vattentorn

Samtidigt genomför kommunen underhållsarbete på Kållekärrs vattentorn.

Arbetet pågår på onsdagen mellan klockan 07.00 och 15.00. Vattnet stängs inte av enligt kommunens information, men förändringar i tryck och flöde kan förekomma under arbetet.

SMS har skickats till berörda abonnenter.

Vattnet kan bli missfärgat

Efter arbeten eller andra störningar på vattenledningarna kan vattnet bli missfärgat eller mjölkaktigt.

Missfärgningen kan bero på att järnavlagringar i ledningarna lossnar, medan ett mjölkaktigt utseende orsakas av luft i ledningarna.

Kommunens råd är att låta vattnet rinna en stund tills det blir klart igen. Missfärgningen innebär enligt kommunen inte att vattnet är hälsofarligt. Däremot rekommenderas att vänta med att tvätta vitt tills vattnet åter är klart.

Kartor: Tjörns kommun.