Simtaget växer – 410 deltog i sommarens simskolor

Simlärare i Mollösund under sommarens simskola, som slog deltagarrekord med 69 barn.

Allt fler deltar i simskolor genom satsningen Simtaget på Orust. Under sommaren deltog totalt 410 barn och vuxna – nästan 100 fler än under premiäråret 2025.

Text: Mikael Berglund Dela

Simtaget startades av Orusts Sparbank förra året med målet att öka simkunnigheten och vattensäkerheten på ön. Föreningar som arrangerar simskola får genom satsningen ekonomiskt stöd för varje deltagare.

Under den första sommaren deltog 317 personer. I år hade antalet ökat till 410, fördelat på 384 barn och 26 vuxna. Totalt nio föreningar var anslutna.

– Det är väldigt roligt att se att Simtaget växer. På en ö som Orust, där havet alltid finns nära, känns det extra viktigt att bidra till att fler får möjlighet att lära sig simma och känna sig trygga i och kring vatten, säger Mikael Gustafsson, vd på Orusts Sparbank.

Deltagarrekord i Mollösund

I Mollösund noterades deltagarrekord i årets simskola. Där deltog 69 barn tillsammans med fyra simlärare och två assistenter.

Simborgarkvällen blev välbesökt – 254 personer klarade de 200 meter som krävs för Simborgarmärket. Simskolan samlade både deltagare och publik vid badplatsen i Mollösund. Vid Simborgarkvällen i Mollösund simmade 254 barn och vuxna 200 meter i havet. ‹ 1 av 3 ›

Dessutom deltog 15 personer i en crawlkurs och elva Badflickor tränade konstsim.

Aktiviteten fortsatte även utanför den ordinarie simskolan. Under sommaren såldes 354 simborgarmärken och många barn tog olika simkunnighets- och simhoppsmärken.

Vid den särskilda Simborgarkvällen simmade 254 barn och vuxna 200 meter i havet.

– Tillsammans har vi gjort en stor insats för ökad simkunnighet och vattensäkerhet i Sverige. Ett varmt tack till Orusts Sparbank för ert värdefulla stöd som gör detta möjligt, säger AnnMarie von Otter från Mollösunds simskola.

Livsviktig kunskap

För Orusts Sparbank är satsningen också ett sätt att stötta de lokala föreningar och ideella krafter som genomför simskolorna.

Simlärarna i Mollösund under en av sommarens aktiviteter. Totalt deltog 69 barn i årets simskola. Simtaget omfattade även vuxna. Totalt deltog 410 barn och vuxna i satsningen runt om på Orust under sommaren. ‹ 1 av 2 ›

– Bakom siffrorna finns 410 personer som har tränat på en livsviktig kunskap. Och bakom dem finns alla de ideella krafter, simlärare och föreningar som ser till att simskolorna kan genomföras. Det är deras arbete som gör Simtaget möjligt, säger Mikael Gustafsson.