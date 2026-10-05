Simtaget växer – 410 deltog i sommarens simskolor

Allt fler deltar i simskolor genom satsningen Simtaget på Orust. Under sommaren deltog totalt 410 barn och vuxna – nästan 100 fler än under premiäråret 2025.
Simtaget startades av Orusts Sparbank förra året med målet att öka simkunnigheten och vattensäkerheten på ön. Föreningar som arrangerar simskola får genom satsningen ekonomiskt stöd för varje deltagare.
Under den första sommaren deltog 317 personer. I år hade antalet ökat till 410, fördelat på 384 barn och 26 vuxna. Totalt nio föreningar var anslutna.
– Det är väldigt roligt att se att Simtaget växer. På en ö som Orust, där havet alltid finns nära, känns det extra viktigt att bidra till att fler får möjlighet att lära sig simma och känna sig trygga i och kring vatten, säger Mikael Gustafsson, vd på Orusts Sparbank.
Deltagarrekord i Mollösund
I Mollösund noterades deltagarrekord i årets simskola. Där deltog 69 barn tillsammans med fyra simlärare och två assistenter.
Dessutom deltog 15 personer i en crawlkurs och elva Badflickor tränade konstsim.
Aktiviteten fortsatte även utanför den ordinarie simskolan. Under sommaren såldes 354 simborgarmärken och många barn tog olika simkunnighets- och simhoppsmärken.
Vid den särskilda Simborgarkvällen simmade 254 barn och vuxna 200 meter i havet.
– Tillsammans har vi gjort en stor insats för ökad simkunnighet och vattensäkerhet i Sverige. Ett varmt tack till Orusts Sparbank för ert värdefulla stöd som gör detta möjligt, säger AnnMarie von Otter från Mollösunds simskola.
Livsviktig kunskap
För Orusts Sparbank är satsningen också ett sätt att stötta de lokala föreningar och ideella krafter som genomför simskolorna.
– Bakom siffrorna finns 410 personer som har tränat på en livsviktig kunskap. Och bakom dem finns alla de ideella krafter, simlärare och föreningar som ser till att simskolorna kan genomföras. Det är deras arbete som gör Simtaget möjligt, säger Mikael Gustafsson.
Fakta:
Simtaget 2026
Nio föreningar deltog i Simtaget under sommaren 2026. Totalt deltog 410 personer, varav 384 barn och 26 vuxna. Simtaget lanserades av Orusts Sparbank 2025 för att stötta föreningar som bedriver simskoleverksamhet och bidra till ökad simkunnighet och vattensäkerhet på Orust.
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https://nyhetersto.se/2026/10/05/simtaget-vaxer-410-deltog-i-sommarens-simskolor/