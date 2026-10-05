Två viltolyckor under söndagskvällen – Älg och vildsvin påkörda

Två viltolyckor inträffade i Stenungsundsområdet på söndagskvällen. Först kolliderade en personbil med en älg och ett par timmar senare kördes ett vildsvin på.

Den första olyckan inträffade vid 20.40-tiden på länsväg 650 vid Grössbyn.

En personbil kolliderade lindrigt med en älg genom att köra på ett av djurets ben. Älgen sprang därefter från platsen och en eftersöksjägare kallades ut för att söka efter djuret.

Vildsvin försvann ner i diket

Vid 22.45-tiden inträffade nästa viltolycka, den här gången på länsväg 630 i Svartedalen.

En personbil kolliderade med ett vildsvin. Bilen fick skador på bland annat en lykta och fronten.

Vildsvinet försvann ner i diket efter kollisionen och kunde inte återfinnas direkt. Även där kallades eftersöksjägare ut.