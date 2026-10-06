Från kärleksstrejk till streetdance – två scenkvällar på Tjörn

Efter höstens tidigare föreställningar fortsätter Tjörns kultur- och teaterförening med två olika scenkonstupplevelser. Föreställningarna är en del av Avtryck – Tjörns egen scenkonstfestival.

Torsdagen den 9 oktober visas ”I krig och kärlek” på Nordiska Akvarellmuseet. Föreställningen blir samtidigt starten på helgens scenkonstfestival Avtryck.

Dramat är skrivet av den prisbelönta dramatikern Anna Pettersson, konstnärlig ledare för Strindbergs Intima Teater i Stockholm.

Kvinnorna står i centrum

”I krig och kärlek” tar avstamp i de antika grekiska dramerna ”Trojanskorna” och ”Lysistrate”.

I berättelsen står kvinnornas röster och erfarenheter av kriget i centrum och gestaltas av fyra skådespelerskor.

”Trojanskorna” handlar om kvinnornas öde i Troja efter kriget, medan komedin ”Lysistrate” skildrar hur kvinnorna i Aten inleder en sex- och kärleksstrejk för att få slut på kriget.

Föreställningen är ett gästspel från Regionteatern Blekinge Kronoberg och Tjörns kultur- och teaterförenings bidrag till scenkonstfestivalen Avtryck.

Föreställningen börjar klockan 20.00. Från klockan 19.30 blir det invigningsmingel med dryck och snacks.

Streetdance kommer till Billströmska

Fem dagar senare byts teatern mot dans.

Onsdagen den 14 oktober kommer streetdansaren Rebecca Livaniou till Billströmska folkhögskolan med ”InTension”, hennes första soloföreställning.

Livaniou är verksam inom den svenska hiphopscenen och har även dansat med flera koreografer. Föreställningen på Tjörn är enligt arrangören den enda i Västsverige under Riksteaterns turné i höst. På scen medverkar också musikproducenten Kevin Wedin.

”InTension” har vuxit fram ur Livanious erfarenheter från hiphopens battlescen.

– Under en lång period battlade jag väldigt intensivt, vilket fick mig att möta många sidor av mig själv, sådant jag velat förändra och sådant jag behövt förstå och acceptera. InTension föddes ur en vilja att ge plats åt de processerna, säger Rebecca Livaniou.

Dansen och musiken har en central relation i föreställningen. Kevin Wedin, även känd som 12Twelve, medverkar som livemusiker och kan påverka det som händer på scenen i stunden.

”InTension” är ett samarbete mellan Riksteatern och Rebecca Livaniou med stöd från Konstnärsnämnden.