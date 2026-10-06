Körde kraftigt berusad i mötande körfält – Döms till fängelse

En man döms till fängelse efter att ha kört bil kraftigt alkoholpåverkad på länsväg 160 vid Myggenäs på Tjörn. Under färden körde han i motsatt körfält och utsatte enligt tingsrätten trafiken för en påtaglig fara.

Händelsen inträffade i december förra året.

Efter färden uppmättes alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft till 0,67 milligram per liter, vilket motsvarar omkring 1,34 promille alkohol i blodet.

Åklagaren ansåg att rattfylleriet skulle bedömas som grovt både på grund av den höga alkoholhalten och eftersom mannen hade kört bilen i motsatt körfält.

Erkände brottet

Mannen erkände gärningen under förundersökningen.

Tingsrätten konstaterar att den uppmätta alkoholhalten tillsammans med övrig bevisning visar att åtalet är styrkt. Domstolen bedömer också att körningen innebar en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Mannen förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret.

Grovt rattfylleri är dock ett brott som normalt leder till fängelse. Tingsrätten framhåller att alkoholhalten varit hög och att körningen medfört en trafikfara.

Påföljden bestäms därför till en månads fängelse. Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.