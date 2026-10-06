Minderårig åtalas efter olyckan vid Sundsby

En minderårig förare åtalas för vårdslöshet i trafik efter sommarens kollision mellan en mopedbil och en personbil på länsväg 160 vid Sundsby på Tjörn.

Olyckan inträffade i augusti. Nu har åklagare väckt åtal efter olyckan.

Enligt åtalet körde den minderåriga en mopedbil och skulle svänga vänster i en vägkorsning på Mjörn. Åklagaren menar att föraren svängde utan att uppmärksamma mötande trafik, vilket ledde till en kollision med en personbil. Båda fordonen fick skador.

Förnekar brott

Åklagaren anser att föraren tog en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brast i den uppmärksamhet och försiktighet som krävdes för att undvika en trafikolycka.

Den minderåriga föraren förnekar brott.

Vid rättegången kommer flera personer att höras om händelseförloppet och åklagaren åberopar även fotografier på fordonen och olycksplatsen som bevisning.