Polisen varnar för stölder av dyr GPS-utrustning

Polisen varnar lantbrukare och maskinägare i Stenungsund, Tjörn och Orust för stölder av dyr GPS-utrustning från traktorer och entreprenadmaskiner. En aktuell stöld har inträffat inom polisområde Södra Fyrbodal och ytterligare en i ett närliggande polisområde.

Text: Mikael Berglund Dela

Enligt polisen har området fått ”ovälkommet besök” där bland annat GPS-utrustning stulits. Det handlar om dyr teknik med ett värde på omkring 150 000–250 000 kronor.

– Vi har en aktuell stöld i vårt polisområde Södra Fyrbodal men även ett i ett näraliggande polisområde, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Polisen uppmanar därför framför allt lantbrukare och andra som har den här typen av utrustning att vara extra vaksamma.

Den GPS-utrustning som tjuvarna riktar in sig på kan enligt polisen ha ett värde på mellan 150 000 och 250 000 kronor.

Den här typen av stölder kan också snabbt förflytta sig geografiskt. Från att stölder sker i ett område kan nästa drabbade plats finnas i en annan kommun eller ett annat polisområde. Därför finns det anledning att vara extra vaksam även på platser där någon stöld ännu inte upptäckts.

Uppmanar till försiktighetsåtgärder

Ett av polisens främsta råd är att inte lämna GPS-utrustningen kvar i traktorn eller maskinen. Fordon bör om möjligt förvaras i låsta utrymmen och hållas låsta.

Nycklar ska inte förvaras tillsammans med fordonen. Polisen rekommenderar också att befintliga skyddssystem aktiveras och att GPS-utrustningen stöldmärks.

Allmänheten uppmanas samtidigt att vara uppmärksam på okända fordon eller personer kring gårdar och platser där lantbruks- och entreprenadmaskiner finns.

Vid ett pågående brott ska 112 kontaktas. Den som gör andra misstänkta iakttagelser, exempelvis ser okända fordon röra sig i området, uppmanas att notera registreringsnummer och tipsa polisen via 114 14 eller polisens webbplats.