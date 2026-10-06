Scenkonstfestivalen Avtryck tillbaka på Tjörn – Tre dagar med teater, dans och musik

AVATARED - Fantastisk musik, professionella dansare och inga mobiler – bara ren dansglädje. Foto: Elena Perota

Teater, dans, musik och performance tar plats runt om på Tjörn när scenkonstfestivalen Avtryck återvänder. Under tre dagar, 9–11 oktober, arrangeras föreställningar för både barn och vuxna på flera platser i kommunen.

Text: Mikael Berglund Dela

Festivalen bjuder på allt från interaktiv dans där publiken själv blir en del av föreställningen till grekiska tragedier, komedi och samisk berättartradition.

Publiken får kliva in i dansen

På premiärkvällen visas den interaktiva dansföreställningen ”Avatared” på Häggvallskolan. Här får publiken medverka i scenrummet på sina egna villkor.

”Avatared” börjar klockan 18.30 på fredagen.

På lördagen fortsätter det interaktiva temat med ”Sammankomst” utanför Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn klockan 16.00.

Från antikens Grekland till Tjörn

Två av festivalens föreställningar hämtar inspiration från de klassiska grekiska dramerna.

På fredagskvällen visas ”I krig och kärlek” på Nordiska Akvarellmuseet. Föreställningen blandar komedi och tragedi och tar avstamp i Aristofanes ”Lysistrate” och Euripides ”Trojanskorna”.

Föreställningen börjar klockan 20.00.

På söndagen återvänder publiken till den grekiska dramatiken genom ”Medea”, ett musikdramatiskt verk som bygger på bearbetade och nyskrivna texter utifrån Euripides klassiska drama.

”Medea” spelas på Nordiska Akvarellmuseet klockan 13.00.

Samisk skapelseberättelse för hela familjen

På söndagen finns också ett alternativ för den yngre publiken.

Dansföreställningen ”Sjaddo” visas på Rönnängs bygdegård klockan 11.00. Sjaddo betyder frö på lulesamiska och föreställningen handlar om att växa och utvecklas.

Berättelsen inleds med den samiska skapelseberättelsen om att renens hjärta skapar rytmen för jorden.

Föreställningen riktar sig till barn mellan 6 och 12 år och deras familjer.

Biljetter och festivalpass

Hela programmet för Avtryck finns i evenemangskalendern på Tjörns kommuns webbplats.

Där går det att köpa festivalpass för helgen eller biljetter till enskilda föreställningar. Förhandsbokning gäller för både vuxen- och barnföreställningar.