Scenkonstfestivalen Avtryck tillbaka på Tjörn – Tre dagar med teater, dans och musik

Teater, dans, musik och performance tar plats runt om på Tjörn när scenkonstfestivalen Avtryck återvänder. Under tre dagar, 9–11 oktober, arrangeras föreställningar för både barn och vuxna på flera platser i kommunen.
Festivalen bjuder på allt från interaktiv dans där publiken själv blir en del av föreställningen till grekiska tragedier, komedi och samisk berättartradition.
Publiken får kliva in i dansen
På premiärkvällen visas den interaktiva dansföreställningen ”Avatared” på Häggvallskolan. Här får publiken medverka i scenrummet på sina egna villkor.
”Avatared” börjar klockan 18.30 på fredagen.
På lördagen fortsätter det interaktiva temat med ”Sammankomst” utanför Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn klockan 16.00.
Från antikens Grekland till Tjörn
Två av festivalens föreställningar hämtar inspiration från de klassiska grekiska dramerna.
På fredagskvällen visas ”I krig och kärlek” på Nordiska Akvarellmuseet. Föreställningen blandar komedi och tragedi och tar avstamp i Aristofanes ”Lysistrate” och Euripides ”Trojanskorna”.
Föreställningen börjar klockan 20.00.
På söndagen återvänder publiken till den grekiska dramatiken genom ”Medea”, ett musikdramatiskt verk som bygger på bearbetade och nyskrivna texter utifrån Euripides klassiska drama.
”Medea” spelas på Nordiska Akvarellmuseet klockan 13.00.
Samisk skapelseberättelse för hela familjen
På söndagen finns också ett alternativ för den yngre publiken.
Dansföreställningen ”Sjaddo” visas på Rönnängs bygdegård klockan 11.00. Sjaddo betyder frö på lulesamiska och föreställningen handlar om att växa och utvecklas.
Berättelsen inleds med den samiska skapelseberättelsen om att renens hjärta skapar rytmen för jorden.
Föreställningen riktar sig till barn mellan 6 och 12 år och deras familjer.
Biljetter och festivalpass
Hela programmet för Avtryck finns i evenemangskalendern på Tjörns kommuns webbplats.
Där går det att köpa festivalpass för helgen eller biljetter till enskilda föreställningar. Förhandsbokning gäller för både vuxen- och barnföreställningar.
Evenemang:
Scenkonstfestivalen Avtryck
Datum: 9–11 oktober
Plats: Flera platser på Tjörn
Program: Teater, dans, musik och performance för barn och vuxna
Biljetter: Festivalpass eller biljetter till enskilda föreställningar. Förhandsbokning gäller.
Arrangör: Tjörns kommun
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/06/scenkonstfestivalen-avtryck-tillbaka-pa-tjorn-tre-dagar-med-teater-dans-och-musik/