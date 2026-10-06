Misstänkt efter dödsolyckan – Utreds för att ha bidragit till trimning av A-traktor

15-åring omkom vid trafikolycka vid Tjörnbron 2025. Nu tar utredningen en ny vändning. Foto: NYHETERsto

En person är misstänkt efter dödsolyckan med en A-traktor vid Tjörnbron 2025. Åklagaren utreder om personen kan ha bidragit till att fordonet manipulerades – och om det i så fall kan innebära ett straffrättsligt ansvar för 16-åringens död.

Det är Bohusläningen som är först med att rapportera om den nya utvecklingen i utredningen.

Olyckan inträffade den 18 februari 2025 när en 16-årig pojke från Sotenäs kom över i mötande körfält med sin A-traktor och kolliderade med en personbil. Pojkens liv gick inte att rädda.

Utredningen visade senare att A-traktorn var manipulerad. Med hjälp av Trafikverkets kameror kunde polisen slå fast att den kördes i omkring 70 kilometer i timmen.

Utreder vem som möjliggjorde hastigheten

Den fortsatta utredningen handlar nu om hur A-traktorn kunde framföras i den hastigheten och om någon annan bidragit till manipuleringen.

En person har delgivits misstanke, förhörts och fått en offentlig försvarare.

En central fråga för åklagaren är om en person som bidragit till att manipulera en A-traktor också kan hållas ansvarig när den höga hastigheten senare får allvarliga konsekvenser.

Enligt Bohusläningen beskrivs frågan som tidigare oprövad. Den misstänkte förnekar brott.

Förundersökningen fortsätter och något beslut om åtal har ännu inte fattats.