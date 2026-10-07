Älgjakten startar – Uppmaningen till allmänheten

På torsdag den 8 oktober startar älgjakten i Västra Götaland och övriga södra Sverige. Samtidigt uppmanas den som rör sig i skog och mark att visa hänsyn till pågående jakt och gärna bära färgglada kläder för att synas ordentligt.

I Västra Götaland finns omkring 390 älgjaktområden. Många är älgskötselområden där jakten bedrivs efter treåriga skötselplaner, medan Länsstyrelsen beslutar om tilldelningen inom licensområdena.

– Vi utgår då från förvaltningsplaner, där bland annat senaste årens inventeringsresultat, skador på skogen, viltolyckor och rovdjursförekomst ingår. Det är också viktigt att anpassa tilldelningen efter lokala förutsättningar, säger Regina Fernemar, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Vill stärka älgstammen

Älgstammen har minskat och Länsstyrelsen vill därför lägga särskild vikt vid kvaliteten på de djur som finns kvar.

Rekommendationen är att små, klena och unga älgar fälls i första hand, medan äldre, stora och reproduktiva älgar sparas.

Minst hälften av de fällda älgarna bör enligt Länsstyrelsen vara kalvar. Bakgrunden är bland annat att antalet kalvar per hondjur och slaktvikterna på kalvar har minskat.

– Med god kvalitet menar vi friska, vuxna älgar som kan reproducera sig. Det senaste året har reproduktionen, det vill säga antal kalvar per hondjur, och även slaktvikterna på kalv minskat. Det här är något vi ser på flera håll i landet, inte bara i Västra Götaland, säger Regina Fernemar.

Jakten pågår till januari

Inom licensområden och älgskötselområden pågår älgjakten till och med den 31 januari 2027. På oregistrerad mark får endast älgkalv jagas och där är jakttiden begränsad till den 8–12 oktober.

Årets fällavgift är 1 800 kronor för en vuxen älg och 300 kronor för en kalv, vilket är något lägre än förra året. Fällda älgar ska rapporteras till Länsstyrelsen inom 14 dagar.

Tänk på detta i skogen

Allemansrätten gäller även under älgjakten, men det är inte tillåtet att medvetet hindra eller störa jakt.

Den som möter skyltar med ”Jakt pågår” eller ”Jakt med hund” bör vara extra uppmärksam och visa hänsyn. Färgglada kläder eller reflexväst gör det lättare att bli upptäckt av jägare.

Även trafikanter bör vara extra uppmärksamma eftersom jakt kan innebära att vilt sätts i rörelse och kommer ut på vägar.