Klart: M, S och KD ska styra Stenungsund tillsammans

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har nått en överenskommelse om att tillsammans styra Stenungsunds kommun under mandatperioden 2027–2030. Foto: NYHETERsto

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har kommit överens om att tillsammans styra Stenungsunds kommun under mandatperioden 2027–2030. De tre partierna får tillsammans egen majoritet i kommunfullmäktige.

Text: Mikael Berglund Dela

Efter höstens kommunval får Moderaterna 12 mandat, Socialdemokraterna 11 och Kristdemokraterna 3. Tillsammans samlar det nya styret därmed 26 av kommunfullmäktiges 51 mandat.

På onsdagskvällen presenterade partierna sin politiska överenskommelse för den kommande mandatperioden.

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna konstaterar att de går in i samarbetet med olika politiska utgångspunkter, men med en gemensam ambition om ett stabilt och långsiktigt styre.

Överenskommelsen tar sin utgångspunkt i kommunens välfärd, en ansvarsfull och hållbar ekonomi och Stenungsunds fortsatta utveckling.

Fem områden prioriteras

Partierna pekar ut fem områden som ska prioriteras särskilt under de kommande fyra åren: förskola och skola, trygg välfärd, trygghet och förebyggande arbete, kommunens ekonomi samt bostäder och samhällsutveckling. Även näringsliv, arbete och kompetensförsörjning lyfts fram i överenskommelsen.

Campus Nösnäs ska utvecklas

Inom förskola och skola ska fokus ligga på kvalitet, likvärdighet och trygga lärmiljöer. Målsättningen är enligt överenskommelsen att varje barn och elev ska ges goda förutsättningar att utvecklas och lyckas.

En konkret satsning som pekas ut är Campus Nösnäs. Arbetet ska initieras under mandatperioden med ambitionen att utveckla Nösnäs till en tydligare nod för utbildning och kompetensförsörjning.

Här vill partierna också se en ökad samverkan med näringslivet och andra utbildningsaktörer.

Tidiga insatser för barn och unga

Ett annat prioriterat område är vad partierna beskriver som en trygg välfärd genom hela livet.

För barn, unga och familjer ska arbetet bland annat inriktas på tidiga insatser. Inom äldreomsorgen och socialtjänsten pekas kvalitet, kontinuitet och trygghet ut som viktiga delar.

Även det förebyggande trygghetsarbetet får en framträdande plats. Särskilt fokus ska ligga på barn och unga och på samverkan för att förebygga kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap. Målet är samtidigt att öka tryggheten i hela kommunen.

Siktar på fem procents överskott

Det nya styret sätter också upp ett tydligt ekonomiskt mål för mandatperioden.

Kommunens resurser och skattebetalarnas pengar ska enligt överenskommelsen användas ändamålsenligt och effektivt. Partiernas ambition är att kommunen år 2030 ska nå ett ekonomiskt resultat motsvarande fem procents överskott.

Samtidigt ska kommunens skuldsättning minska under mandatperioden.

Bostäder, företag och arbetstillfällen

Bostäder och samhällsutveckling är ytterligare ett prioriterat område. Här vill de tre partierna arbeta med utvecklingen av attraktiva och trygga boendemiljöer och en långsiktigt hållbar utveckling av hela Stenungsunds kommun.

Näringsliv, arbete och kompetensförsörjning lyfts också fram. Ambitionen är att skapa goda och långsiktiga villkor för företagande, etableringar och arbetstillfällen.

Samtidigt vill partierna knyta utbildningen närmare de kompetensbehov som väntas i framtiden.

Ska behålla sina politiska identiteter

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna betonar samtidigt att partierna ska behålla sina egna politiska identiteter under samarbetet.

Större gemensamma frågor ska förankras mellan de tre partierna och ambitionen är att skapa tydlighet och långsiktighet i kommunens styrning under hela mandatperioden.

Den fullständiga politiska överenskommelsen innehåller även formerna för samarbetet och hur ansvaret ska fördelas mellan partierna.