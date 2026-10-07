Kollision med vildsvin i Ödsmål

En personbil kolliderade med ett vildsvin vid Ödsmål i Stenungsunds kommun på tisdagskvällen. Vildsvinet sprang vidare efter olyckan.
Olyckan inträffade vid 21.56 på länsväg 656, vägen mellan Ödsmål och Svenshögen.
Inga personskador men personbilen fick mindre skador i samband med kollisionen.
Vildsvinet lämnade platsen efter olyckan och en eftersöksjägare kallades ut för att söka efter djuret.
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https://nyhetersto.se/2026/10/07/kollision-med-vildsvin-i-odsmal/