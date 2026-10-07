Kraftiga vindar stoppade transport – Industrivägen stängs ytterligare en natt

Industrivägen i Stenungsund behöver stängas av ytterligare en natt. Kraftiga vindar gjorde att en av de planerade modultransporterna till Borouge International inte kunde genomföras mellan måndag och tisdag.

Text: Mikael Berglund Dela

Den sista modulen ska därför transporteras från Bilfinger under natten mellan onsdag och torsdag.

Industrivägen stängs från klockan 20.00 på onsdagskvällen den 7 oktober till klockan 05.00 på torsdagsmorgonen den 8 oktober.

Samma avstängning som tidigare

Vägen stängs strax efter Mariavägen och infarten till Borouge Internationals polyetenanläggning. Från andra hållet sker avstängningen efter rondellen vid ST1. Även tillfartsvägar till Industrivägen på den berörda sträckan stängs.

Hänvisningsskyltar visar alternativ väg och flaggvakter kommer att finnas på plats under transporten.

Borouge International uppmanar trafikanter att respektera avspärrningarna och följa den skyltade omledningen.

Även järnvägsövergången påverkas

Samtidigt pågår det sedan tidigare planerade beläggningsarbetet vid järnvägsövergången Industrivägen/Uddevallavägen.

Arbetet genomförs nattetid klockan 21.00–06.00 den 7–9 oktober och innebär ytterligare påverkan på trafiken i området.

Det handlar om två separata arbeten som alltså sammanfaller under natten: den extra modultransporten på Industrivägen och beläggningsarbetet vid järnvägsövergången.