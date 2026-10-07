Trafikkontroll i Henån – Obältade förare fick böter

Polisen genomförde på tisdagsförmiddagen en trafikkontroll vid Hamntorget i Henån med fokus på körkort och nykterhet.
Kontrollen genomfördes vid 10.30.
Samtliga förare som kontrollerades var nyktra. Däremot fick två personbilsförare varsin ordningsbot eftersom de inte använde bilbälte.
Ordningsboten för att som förare inte använda bilbälte är 1 500 kronor.
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https://nyhetersto.se/2026/10/07/trafikkontroll-i-henan-obaltade-forare-fick-boter/