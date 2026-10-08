Bärgare larmade polisen efter avåkning – Kvinna misstänks för grovt rattfylleri

En kvinna misstänks för rattfylleri efter att ha kört av vägen i Krommeröd på Tjörn under torsdagseftermiddagen. Det var en bärgare som slog larm till polisen efter att ha reagerat på kvinnans uppträdande.

Polisen fick samtal om händelsen i närheten av Krommeröd, mellan Berga och Höviksnäs på nordöstra delen av Tjörn vid klockan 14:25.

Kvinnan, som är i 40-årsåldern, hade kört i diket och själv kontaktat en bärgare för att få hjälp med bilen.

När bärgaren kom till platsen uppstod misstankar om att föraren kunde vara alkoholpåverkad. Bärgaren kontaktade därför polisen, som skickade en patrull till platsen.

Misstänks för grovt rattfylleri

Kvinnan blåste positivt i sållningsinstrumentet och fick följa med för bevis provtagning. Hon saknar även behörighet att köra bil.

En anmälan om rattfylleri är skriven gällande grovt rattfylleri och olovlig körning är skriven.