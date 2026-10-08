Barn fastnade i grind – Räddningstjänsten larmades

Räddningstjänsten larmades till Henån på Orust på torsdagen efter att ett barn fastnat med foten under en grind.
Larmet kom klockan 13.32.
Innan räddningstjänsten hann fram fick barnet hjälp av en granne som kunde lyfta grinden och få loss foten.
Räddningstjänsten kunde därmed vända den larmade styrkan.
– Barnet mår efter omständigheterna bra, uppger räddningstjänstens ledningscentral.
Ingen ambulans larmades till platsen.
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https://nyhetersto.se/2026/10/08/just-nu-barn-fastnade-med-foten-under-grind-raddningstjansten-pa-plats/