Två personbilar har kolliderat i korsningen Industrivägen/Doterödsvägen i höjd med OKQ8 i Stenungsund på torsdagseftermiddagen.
Händelsen inträffade vid klockan 16:15 och polis larmades ut och senare även en ambulans.
-Polis är på men har ännu inte återrapporterat, säger Emelie Lundqvist, Polisens Presstalesperson.
Sjukvårdens larmcentral uppger att man haft en ambulans på plats för kontroll men ingen person behövde åka med för akutvård.
Polisen uppgav senare att en person själv togs sig till sjukvårdsinrättning för kontroll.
Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik.
Olyckan har inträffat mitt i eftermiddagstrafiken och medförde begränsad framkomlighet i den sedan tidigare olycksdrabbade korsningen.
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https://nyhetersto.se/2026/10/08/just-nu-kollision-i-olycksdrabbad-korsning/