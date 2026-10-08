Träd föll över väg – Räddningstjänsten larmades

Ett träd har fallit över länsväg 616 mellan Vitsten och Kollekärr i Jörlanda på torsdagskvällen.
Larmet kom klockan 20.54 på torsdagskvällen.
Händelsen orsakar begränsad framkomlighet i båda riktningarna.
Räddningstjänsten har larmats och är på väg till platsen för att ta hand om det nedfallna trädet.
Det är ännu oklart hur länge framkomligheten kommer att vara begränsad.
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https://nyhetersto.se/2026/10/08/just-nu-trad-foll-over-vag-raddningstjansten-larmades/