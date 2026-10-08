Amerikansk turist körde mot trafiken på E6 – Anhållen

Amerikansk turist körde mot trafiken på E6 natten till torsdag. Vid Kode tog färden slut.

En amerikansk turist i 70-årsåldern har anhållits efter att ha kört mot trafiken på E6 vid Stenungsund natten till torsdagen. Flera bilister slog larm och polisen beslutade att stoppa trafiken för att förhindra en olycka.

Text: Mikael Berglund Dela

De första samtalen till polisen gällde en bil som körde i fel riktning på E6 i höjd med Stripplekärr, norr om Stenungsund.

Kvinnan fortsatte söderut i de norrgående körfälten och mötte flera fordon. Enligt uppgifterna tvingades andra bilister väja undan för att undvika en kollision.

Polisen beslutade om trafikstopp

Med anledning av den farliga situationen beslutade polisen att stoppa trafiken på E6 för att förhindra en olycka.

Innan trafikstoppet hann genomföras nådde kvinnan ett vägarbete i höjd med Kode, där färden tog slut.

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Greps och anhölls

Föraren var en amerikansk turist, en kvinna i 70–75-årsåldern. Kvinnan greps på platsen och anhölls senare, misstänkt för grov vårdslöshet i trafik.

Det finns inga uppgifter om att någon trafikolycka inträffade under färden.