Körde skåpbil trots återkallat körkort – Misstänks för grovt brott

En man i 50-årsåldern stoppades av polisen på länsväg 160 i Stenungsund på onsdagseftermiddagen. Mannen körde en skåpbil trots att hans körkort var återkallat.
Kontrollen genomfördes klockan 17.20.
Vid kontrollen framkom att mannen saknade giltig körkortsbehörighet eftersom hans körkort hade återkallats.
Polisen upprättade en anmälan om grov olovlig körning.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/08/korde-skapbil-trots-aterkallat-korkort-misstanks-for-grovt-brott/