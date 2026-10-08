Lät dejten använda sitt bankkonto – Döms för penningtvätt

En kvinna från STO-området döms för penningtvättsbrott efter att ha låtit en man hon dejtade använda hennes bankkonto. Kontot användes för att ta emot 71 000 kronor från ett telefonbedrägeri.

Bedrägeriet inträffade i februari 2024.

En person blev uppringd av bedragare och lurades att föra över 71 000 kronor till ett bankkonto som tillhörde kvinnan i STO-området.

Kort efter att pengarna kommit in på kontot överfördes sammanlagt 20 000 kronor vidare genom två transaktioner. Resterande pengar kunde senare återföras till den drabbade genom banken.

Öppnade konto åt mannen hon dejtade

Under rättegången berättade kvinnan att hon hade dejtat en man under några månader. Mannen saknade enligt hennes uppgifter ett eget bankkonto och hade därför frågat om han fick använda hennes konto för att betala räkningar.

Kvinnan öppnade då ett nytt bankkonto i sitt eget namn som mannen fick använda.

När de 71 000 kronorna kom in förklarade mannen enligt kvinnan att det handlade om sparpengar från tidigare arbete. På hans begäran förde hon över 10 000 kronor till en annan person.

Ytterligare 10 000 kronor överfördes till ett konto hos Revolut. Kvinnan uppgav att den överföringen genomfördes av mannen utan att hon själv såg det.

Hon berättade också att mannen blev hotfull när hon ville kontakta banken efter att kontot spärrats.

Tingsrätten: Måste ha förstått risken

Kvinnan erkände att hon lånat ut sitt konto och själv genomfört en av överföringarna, men nekade till brott. Hon hävdade att hon inte förstått att pengarna kom från brottslig verksamhet.

Tingsrätten gör en annan bedömning.

Enligt domstolen var omständigheterna sådana att kvinnan måste ha förstått att det fanns en uppenbar risk att pengarna hade ett brottsligt ursprung.

Genom att ändå låta kontot användas och genomföra överföringen bedömer tingsrätten att hon varit likgiltig inför risken.

Kvinnan döms därför för uppsåtligt penningtvättsbrott.

Villkorlig dom och böter

Tingsrätten konstaterar att kvinnan inte tidigare förekommer i belastningsregistret och att det saknas särskild anledning att befara fortsatt brottslighet.

Påföljden bestäms till villkorlig dom och 60 dagsböter på sammanlagt 7 200 kronor.

Kvinnan ska dessutom betala 10 000 kronor i skadestånd till den bedrägeridrabbade, med ränta från februari 2024.

Hon ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och återbetala drygt 5 400 kronor av försvararkostnaderna till staten.