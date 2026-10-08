Stöld ur bil vid Lavö hamn – polisen söker vittnen

Polisen söker tips och iakttagelser efter en stöld ur en parkerad bil vid Lavö hamn på Orust. Grannar reagerade på en annan bil som lämnade parkeringen kring midnatt.
Händelsen inträffade kring midnatt mot torsdag.
Bilägaren kontaktades av grannar som uppmärksammat ett fordon vid hamnen.
När ägaren kontrollerade sin bil upptäcktes att bland annat strålkastare, en backspegel och fiskeutrustning saknades.
Händelsen utreds som stöld ur fordon.
Polisen vill ha tips
Polisen är intresserad av iakttagelser från området kring Lavö hamn vid midnatt, särskilt uppgifter om fordon eller personer som kan ha samband med stölden.
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https://nyhetersto.se/2026/10/08/stold-ur-bil-vid-lavo-hamn-polisen-soker-vittnen/