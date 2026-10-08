Väjde för Vilt – Körde av vägen i Svartedalen

En personbil körde av vägen på länsväg 642 i Svartedalen tidigt på torsdagsmorgonen. Föraren hade väjt för vilt.
Olyckan inträffade vid 04.30 och föraren uppges ha väjt för ett rådjur och kört av vägen.
Ingen person skadades vid avåkningen. Föraren stannade kvar på platsen i väntan på bärgare.
Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.
Älgjakten startar idag
Hösten är en tid då risken för viltolyckor är särskilt stor. Många djur är i rörelse och under morgon- och kvällstimmarna sammanfaller deras aktivitet ofta med trafiken.
På torsdagen den 8 oktober startar dessutom årets älgjakt vårt område, vilket kan innebära ökad rörelse bland viltet i skogsområden och i närheten av vägar.
Trafikanter uppmanas därför att vara extra uppmärksamma på vilt, särskilt längs skogsvägar och vid gryning och skymning.
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https://nyhetersto.se/2026/10/08/vajde-for-vilt-korde-av-vagen-i-svartedalen/