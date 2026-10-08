Väjde för Vilt – Körde av vägen i Svartedalen

En personbil körde av vägen på länsväg 642 i Svartedalen tidigt på torsdagsmorgonen. Föraren hade väjt för vilt.

Text: Mikael Berglund Dela

Olyckan inträffade vid 04.30 och föraren uppges ha väjt för ett rådjur och kört av vägen.

Ingen person skadades vid avåkningen. Föraren stannade kvar på platsen i väntan på bärgare.

Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen.

Älgjakten startar idag

Hösten är en tid då risken för viltolyckor är särskilt stor. Många djur är i rörelse och under morgon- och kvällstimmarna sammanfaller deras aktivitet ofta med trafiken.

På torsdagen den 8 oktober startar dessutom årets älgjakt vårt område, vilket kan innebära ökad rörelse bland viltet i skogsområden och i närheten av vägar.

Trafikanter uppmanas därför att vara extra uppmärksamma på vilt, särskilt längs skogsvägar och vid gryning och skymning.