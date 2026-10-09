Äldre kvinnor utsatta för bedrägeriförsök – Hantverkare försökte boka hembesök

Två äldre kvinnor i Stenungsund har utsatts för misstänkta bedrägeriförsök via telefon. I båda fallen har personer ringt och erbjudit tjänster gällande rengöring av rör och sotning, med avsikten att boka in hembesök.
Ett av fallen anmäldes till polisen under fredagen klockan 11.50.
-En äldre kvinna hade då blivit uppringd av en person som uppgav sig vilja boka en tid för rengöring av rör i hennes bostad. Samtalet misstänks ha varit ett bedrägeriförsök, uppger polisen till NYHETERsto.
I det andra fallet hade en äldre kvinna fått två liknande samtal under veckan. Vid det ena tillfället uppgav sig den som ringde företräda en rörfirma och vid det andra en sotarfirma. Även dessa samtal misstänks vara försök till bedrägeri.
Polisen varnar – anmälningar kommer in dagligen
Polisen i region Väst har tidigare varnat för den här typen av hantverksbedrägerier. I ett pressmeddelande den 30 september uppgav polisen att anmälningar kommer in dagligen och att äldre personer är särskilt utsatta.
Bedrägerierna har förekommit på flera håll i Västsverige, bland annat i Fyrbodal och Älvsborg.
– Det rör sig om att äldre kontaktas av personer som utger sig för att vara hantverkare och påstår att de enligt lag måste genomföra kontroller av exempelvis ventilation, fläktar och rör, säger Anton Molin, gruppchef på polisens bedrägeriverksamhet.
Enligt polisen hänvisar de som ringer ibland till kommunala krav eller till gamla lagar och regler som inte längre gäller. Därefter försöker de boka in ett hembesök.
– De kan exempelvis hänvisa till att kommunen kräver kontrollen eller till lagar och regler som inte längre gäller. Därefter bokas en tid för att genomföra arbetet som den äldre personen sedan får en faktura för. I vissa fall genomförs arbetet inte alls, trots att personen fått en faktura för det, säger Anton Molin.
Så skyddar du dig mot bedrägeriförsök
Om någon försöker pressa dig att köpa en tjänst kan det handla om ett bedrägeriförsök. Var tydlig med att säga nej och avbryt om möjligt kontakten.
Känner du dig otrygg eller om du utsätts för ett brott ska du alltid ringa 112.
Om du blivit utsatt för ett bedrägeri eller ett bedrägeriförsök ska du:
- Samla information om företaget, personer, fordon och eventuella handlingar.
- Spara fakturor, kvitton, sms och annan dokumentation.
- Polisanmäla händelsen genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation.
- Informera gärna anhöriga och grannar så att fler kan vara uppmärksamma på tillvägagångssättet.
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https://nyhetersto.se/2026/10/09/aldre-kvinnor-utsatta-for-bedrageriforsok-hantverkare-forsokte-boka-hembesok/