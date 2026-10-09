Båtsäsongen är över för många – Då ökar risken för stölder

När båtsäsongen går mot sitt slut och många båtar tas upp på land ökar risken för stölder. Polisen går nu ut med en uppmaning till båtägare att vara extra uppmärksamma och skydda både båtar och motorutrustning.
Under den kommande helgen väntas många båtägare ta upp sina båtar inför vintern. I samband med upptagningen kan båtar bli stående obevakade under längre perioder, något som kan utnyttjas av tjuvar.
Det är framför allt delar till båtmotorer som har varit särskilt utsatta.
– Tidigare har vi framför allt sett stölder av så kallade växelhus, men det har även förekommit stölder av andra motorkomponenter, som tändspolar, bränslespridare och motorkåpor, säger Thomas Andersson, som arbetar med båtsamverkan i polisregion Väst.
Omkring 100 stölder anmälda
Den senaste tiden har omkring 100 stölder av växelhus anmälts i Mälarområdet. Enligt polisen har liknande stölder tidigare även förekommit i Västsverige.
Även om de aktuella anmälningarna främst gäller Mälarområdet vill polisen uppmärksamma båtägare på västkusten om riskerna inför höstens båtupptagningar.
– Vi vill därför uppmana båtägare att vara vaksamma och vidta de åtgärder de kan för att försvåra för eventuella gärningspersoner, säger Thomas Andersson.
Så skyddar du din båt mot stölder
Polisen rekommenderar flera åtgärder för att minska risken att drabbas av stölder i samband med höstens båtupptagning.
- Håll extra uppsikt över båten och kontrollera den regelbundet.
- Samverka med andra båtägare och hjälp varandra att hålla koll på båtarna.
- Förkorta tiden som båten står obevakad på land.
- Förvara växelhuset inomhus om båten behöver stå utomhus.
- Installera rörelseaktiverad belysning om båten förvaras vid bostaden eller sommarstället.
- Be grannarna hålla uppsikt om du reser bort.
- Märk båtmotorn med gravyr och överväg att installera en spårsändare.
- Läs mer om båtsamverkan och undersök om det kan vara aktuellt i din hamn.
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https://nyhetersto.se/2026/10/09/batsasongen-ar-over-for-manga-da-okar-risken-for-stolder/