Från botten till toppen: Stenungsbadens restaurang klättrade 26 placeringar – bäst i gästnöjdhet

På bara ett år har restaurangen Captain’s Table på Stenungsbaden Yacht Club i Stenungsund gjort en rejäl klättring. Från plats 26 till en delad förstaplats i gästnöjdhet bland 31 hotell inom Strawberrys Nordic Hotels & Resorts.

Text: Mikael Berglund Dela

– På ett år har vår restaurang Captain’s Table gjort en fantastisk resa och ligger nu högst i gästnöjdhet bland Strawberrys 31 st Nordic Hotels & Resort-hotell. För bara ett år sedan låg vi på plats 26, så visst är vi extra stolta över det vi lyckats åstadkomma på bara ett år!

Enligt hotellet är resultatet ett kvitto på ett omfattande arbete med både service, arbetskultur och gästupplevelse.

Lyfter fram medarbetarna

Bakom förbättringen ligger enligt hotellet ett gemensamt arbete där personalen haft en avgörande roll. Fokus har legat på hur medarbetarna arbetar tillsammans och hur varje gäst blir bemött.

– Bakom det ligger framför allt ett otroligt arbete från hela teamet. Vi har jobbat med kulturen, våra arbetssätt och hur vi möter varje gäst.

Framgången kommer efter att Stenungsbaden förra året även fick pris för årets medarbetarnöjdhet.

– Vi kan inte vara mer stolta över de här två fantastiska utmärkelserna!

Hotellet riktar också ett tack till gästerna som besöker restaurangen, återkommer och lämnar synpunkter.

Restaurang med utsikt över Hakefjorden

Captain’s Table ligger i hjärtat av Stenungsbaden Yacht Club på Stenungsön, med utsikt över Hakefjorden. Restaurangen är ett brasserie där det nordiska köket möter influenser från den amerikanska östkusten.

Menyn bygger på säsongsanpassade råvaror med särskilt fokus på fisk och skaldjur från västkusten. Restaurangen serverar både lunch och middag och välkomnar såväl hotellgäster som andra besökare.

Stenungsbaden Yacht Club är ett av Stenungsunds större hotell- och konferensanläggningar med 214 hotellrum, 23 möteslokaler, spa och gästhamn. Under sommaren finns även restaurangen Kookaburra nere vid bryggan.

Vill fortsätta utvecklas

Trots förstaplatsen ser Stenungsbaden inte arbetet som avslutat. Ambitionen är att restaurangen ska bli en ännu viktigare anledning att besöka hotellet.

– Bara ni inte tror att vi är färdiga. Målet är fortfarande att restaurangen ska vara en av många anledningar att komma till Stenungsbaden. Här har vår resa bara börjat, skriver hotellet.