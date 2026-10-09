Mordbrand, vägblockader och misshandel – Ny dom i grannfejden

Grannfejden på Orust har pågått under många år. Bilder: Polisens förundersökning.

En mångårig grannfejd på Orust har lett till ännu en fängelsedom. En man i 60-årsåldern döms för upprepade vägblockader, överträdelser av kontaktförbud och misshandel. Mannen har tidigare dömts för mordbrand och flera brott mot samma fastighetsägare.

Uddevalla tingsrätt meddelade domen på torsdagen.

Bakgrunden är en långvarig konflikt mellan fastighetsägare om bland annat rätten att använda en tillfartsväg. Motsättningarna har genom åren lett till upprepade polisanmälningar, kontaktförbud och flera rättsprocesser.

Vägen blockerades gång på gång

Under perioden september 2023 till april 2024 hindrades en fastighetsägare vid flera tillfällen från att ta sig till sin fastighet. Vägen blockerades bland annat med stockar, bildäck, nedfällda träd och parkerade bilar. Vid andra tillfällen låstes en grind över vägen. Flera av händelserna dokumenterades med fotografier som senare användes i polisutredningen. Mannen och en kvinna i 60-årsåldern har hävdat att fastighetsägaren saknade rätt att använda vägen eftersom det inte fanns något servitut eller någon annan rättighet som gav honom tillträde. Tingsrätten gjorde en annan bedömning och konstaterade att fastighetsägaren hade rätt att använda vägen. Domstolen framhöll bland annat att det saknades en alternativ tillfart till fastigheten och att rätten att använda vägen följde av ett sedan tidigare etablerat förhållande.

Mannen döms för fem fall av egenmäktigt förfarande och kvinnan för två fall.

Konflikten fortsatte trots kontaktförbud

Trots att mannen hade kontaktförbud gentemot fastighetsägaren fortsatte motsättningarna. Under sommaren 2024 inträffade en händelse där mannen backade sin bil mot fastighetsägaren och samtidigt gjorde uttalanden om att denne inte hade rätt att använda vägen.

Konflikten fortsatte även under 2025. I mars samma år bankade mannen på fastighetsägarens bil när denne passerade. Drygt ett år senare, i april 2026, inträffade ytterligare en konfrontation som slutade med att mannen slog och knuffade fastighetsägaren i bröstet.

Den senaste händelsen dokumenterades bland annat genom en filmsekvens och bekräftades av ett vittne. Tingsrätten bedömde att bevisningen var tillräcklig och dömer mannen för tre överträdelser av kontaktförbud samt ringa misshandel.

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Tidigare mordbrand en del av konfliktens bakgrund

Grannfejden har en betydligt längre historia än de händelser som nu prövats i tingsrätten. Redan i april 2020 dömdes mannen av Hovrätten för Västra Sverige till två år och sex månaders fängelse för mordbrand.

Den tidigare branden återkommer i förundersökningen som en del av konfliktens bakgrund. I förhör beskrivs hur en byggnad förstördes och hur händelsen påverkade relationerna mellan de inblandade. Även konflikten om tillfartsvägen har fortsatt genom åren och lett till flera rättsprocesser.

Mordbranden omfattas inte av den nya domen.

Tidigare dömd för brott mot samma fastighetsägare

I april 2023 dömdes mannen återigen till fängelse, den gången i sex månader för sex fall av egenmäktigt förfarande, två fall av misshandel och skadegörelse. Brotten riktades mot samma fastighetsägare som förekommer i det nu aktuella målet.

Mannen frigavs villkorligt i augusti 2023, men flera av de nya brotten begicks under prövotiden efter frigivningen.

Tingsrätten konstaterar att det handlar om upprepad brottslighet riktad mot samma person och bedömer att någon annan påföljd än fängelse inte är aktuell.

Fängelse, böter och skadestånd

Mannen döms nu till tre månaders fängelse. Därutöver förverkas två månader av tidigare villkorligt medgiven frihet.

Han ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till fastighetsägaren.

Kvinnan döms till 60 dagsböter på sammanlagt 12 000 kronor för två fall av egenmäktigt förfarande.

Tingsrätten beslutar även att ett beslagtaget hänglås med nycklar samt en grind och stolpe ska förverkas.