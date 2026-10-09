JUST NU: Långa köer mot Tjörnbron – Bärgare har fått stopp på Stenungsöbron

Det är långa köer på länsväg 160 i riktning mot Tjörn under fredagseftermiddagen. En bärgningsbil med en personbil på flaket har fått stopp på Stenungsöbron, vilket påverkar framkomligheten i den redan intensiva eftermiddagstrafiken mot öarna.
Händelsen kom in klockan 16:45.
Personer på plats försöker dirigera trafiken förbi det stillastående fordonet.
Trafiken är begränsad och köerna sträcker sig längs vägen mot Tjörn. Kombinationen av fredagens eftermiddagstrafik och det stillastående bärgningsfordonet gör att trafikanter får räkna med extra restid.
Det finns i nuläget ingen uppgift om när hindret kan vara undanröjt.
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https://nyhetersto.se/2026/10/09/just-nu-langa-koer-mot-tjornbron-bargare-har-fatt-stopp-pa-stenungsobron/