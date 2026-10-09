Körde bil trots återkallat körkort – Äldre man misstänks för brott

En man misstänks för grov olovlig körning efter att ha stoppats av polisen i Varekil på Orust under torsdagen.
Kontrollen genomfördes klockan 15.25.
Vid kontrollen av personbilen och dess förare framkom att mannen, som är i 75-80-årsåldern hade ett återkallat körkort och därmed saknade behörighet att köra bilen.
Polisen har upprättat en anmälan om grov olovlig körning.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/09/korde-bil-trots-aterkallat-korkort-aldre-man-misstanks-for-brott/